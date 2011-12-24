Beyaz: Kendine güvenen ölçtürür mü?

T24 -



'Kendine güvenen ölçtürür mü?'

Rating şirketlerine yönelik operasyonların ardından AGB adlı şirket tarafından yapılan rating ölçümleri süresiz olarak durduruldu. Televizyon dünyasını sarsan rating operasyonları şovmen Beyazıt Öztürk'ün de diline dolandı.Kanal D ekranında yayınlanan Beyaz Show'un açılışında rating mesajları veren Beyaz bir süreliğine ölçümlerin askıya alındığını hatırlattı ve "Programına güveni olan ratingini ölçtürür mü" dedi.