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Beyaz: Kendine güvenen ölçtürür mü?

Şovmen Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'un dün geceki bölümünde rating operasyonlarına göndermede bulundu.

24 Aralık 2011 02:00

T24 - Şovmen Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'un dün geceki bölümünde rating operasyonlarına göndermede bulundu. Öztürk, "Kendine güvenen ölçtürür mü" dedi.



Rating şirketlerine yönelik operasyonların ardından AGB adlı şirket tarafından yapılan rating ölçümleri süresiz olarak durduruldu. Televizyon dünyasını sarsan rating operasyonları şovmen Beyazıt Öztürk'ün de diline dolandı.


'Kendine güvenen ölçtürür mü?'

Kanal D ekranında yayınlanan Beyaz Show'un açılışında rating mesajları veren Beyaz bir süreliğine ölçümlerin askıya alındığını hatırlattı ve "Programına güveni olan ratingini ölçtürür mü" dedi.


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