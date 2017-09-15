Beyaz kelebekle mücadele için böcek üretim merkezi kurulacak

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de yaz aylarında görülen ve evlere kadar giren Amerikan beyaz kelebeği zararlısı ile mücadele için Faydalı Böcek Üretim Merkezi kurulacak.

Düzce\'de haziran ayı başından bu yana özellikle fındık ve dut ağaçlarını yuva edinen, Amerikan beyaz kelebeği ve evrim dönemindeki tırtılları, evlerde de görülmeye başlandı. Binaların dışını saran, evlerin içine kadar giren zararlı ile mücadele kapsamında dün Valilikte toplantı yapıldı. Vali Zülkif Dağlı başkanlığında belediye başkanları ve ilgili kurumların müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda alınan önlemler açıklandı. Açıklamada, \'Amerikan Beyaz Kelebeği Eylem Planı\' oluşturulması ve eylem planının takibi amacıyla koordinasyon merkezi kurulması kararlaştırıldığı belirtilerek şöyle denildi:

\"Kurulacak merkez ile Amerikan beyaz kelebeği ile mücadelenin etkinliği ve verimliliğini artırmak için belediyeler, üniversitemiz ve kamu kurumlarının koordineli bir şekilde çalışması sağlanacaktır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Düzce Belediye Başkanlığı, Düzce Üniversitesi Rektörlüğü ve Ziraat Odaları ile birlikte koordineli bir şekilde çalışarak etkin bir mücadele stratejisi geliştirilecek. Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Düzce Üniversitesi tarafından tespit edilen ilaçlama zamanı yazılı ve görsel materyaller ve medya aracılığıyla vatandaşlara duyurulacak, köylerdeki ilan panolarına afişler asılacak. Yine bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında yapılacak toplantılara, ilçelerden de geniş katılım sağlanarak seminer, çalıştay gibi etkinliklerle kamuoyunda farkındalık yaratılacak. Vatandaşların, fındık, mısır gibi ekonomik değeri olan tarım ürünlerinin yanı sıra kendi arazilerinde bulunan bütün ağaçları da ilaçlamaları konusunda teşvik edilmesi sağlanacak. Ayrıca Amerikan beyaz kelebeği zararlısı ile mücadele için Faydalı Böcek Üretim Merkezi, Düzce Belediyesi koordinasyonunda kurulacaktır.\"



FOTOĞRAFLI

