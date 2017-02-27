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Deutsche Welle

Beyaz Kasklılar'ın Oscar sevinci

Suriyeli arama-kurtarma ekibi Beyaz Kasklılar'ın hikâyesinin anlatıldığı film "The White Helmets"in 'En İyi Kısa Belgesel' dalında Oscar alması örgütü sevindirdi.

27 Şubat 2017 15:40

Suriyeli arama-kurtarma örgütü Beyaz Kasklılar'ın hikâyesinin anlatıldığı Orlando von Einsiedel yönetmenliğinde ve Joanna Natasegara yapımcılığındaki "The White Helmets"in "En İyi Kısa Belgesel" dalında Oscar ödülüne layık görülmesi örgütte büyük sevince yol açtı. Beyaz Kasklılar'ın sözcüsü Abdülrahman El Hassan, Alman haber ajansı dpa'ya açıklamasında "Kurbanlarımız gösterildiği ve halkımızın acıları çok sayıda insana ulaştığı için çok mutluyuz" dedi.

Belgesele kayıtlarıyla katkı sağlayan Beyaz Kasklılar'ın kameramanı Halid Katip, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Böylesine muhteşem bir film yapan ekibin bir parçası olmaktan ötürü gurur duyuyorum" dedi.

Belgesel film, bombalı saldırıların arından enkaz altından sap kalanlar kurtarmaya çalışan Beyaz Kasklılar'ın gönüllü yardım görevlilerinin karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çekiyor. Örgüt, sadece Suriyeli muhaliflerin kontrolü altındaki bölgelerde faaliyet gösteriyor.

Beyaz Kasklılar geçen yıl da Alternatif Nobel Ödülü'ne layık görülmüştü. Çok sayıda Hoolywood yıldızı ve ünlü isim, örgüte Nobel Barış Ödülü verilmesi önerisini destekliyor.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW, BÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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