Beyaz 'kanal değişikliği' iddialarına ne yanıt verdi?

Beyazıt Öztürk, Kanal D ile yollarını ayırdığı, “Beyaz Show”un artık Kanal D’de yayınlanmayacağı iddiasına yanıt verdi. Ünlü şovmen “Benim özdeşleştiğim yer, Kanal D’dir. Kanal D benim evim. ‘Beyaz Show’ yeni sezonda yine Kanal D ekranında olacak” dedi.

Önceki gün Kuruçeşme’deki bir markette görüntülenen ünlü şovmen, iddiayla ilgili sorular üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Asılsız bunlar. Yıllar önceki dedikoduyu yeniden çıkarmışlar. Benim özdeşleştiğim yer, Kanal D’dir. Kanal D benim evim. ‘Beyaz Show’ yeni sezonda yine Kanal D ekranında olacak.Diğer çalışmalarından da bahseden Beyazıt öztürk, “Türkan” şarkısının söz yazarı Ayla Çelik’in albümü için stüdyoya girdiğini söyledi. Öztürk, seslendirdiği şarkının yer alacağı albümün iki hafta içinde çıkacağını açıkladı. “Yakın zamanda bir sürprizim daha var” diyen Öztürk, sürprizi hakkında açıklama yapmaya ise yanaşmadı: “Dizi, film ya da albüm değil. Yapmayacağım bunları.Çünkü bunları yapınca '‘Beyaz Show’' olarak tanınan, bilinen Beyazıt Öztürk olamıyorum. İnsanlar beni böyle tanıdı, programı ihmal edemem. Hani ‘Kanalla anlaşması bitmiş’ deniyor ya, nasıl bitsin? Ben onunla varım arkadaşlar.”