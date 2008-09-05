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Yaşam

Beyaz Hoca'ya 'çıplak kitap' tepkisi

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, Zeytinburnu’ndaki iftar çadırında kitabını imzaladı. Kitapta göğsü çıplak kadın resminin bulunması ise diğer konuklar tarafından yadırgand&

05 Eylül 2008 03:00

Zeytinburnu Olivium Outlet Center’da kurulan iftar çadırındaki minder sohbeti ve iftar yemeğinin dün akşamki konukları Zeytinburnu Semiha Şakir Huzur Evi sakinleriydi. Prof. Dr. Zekeriya Beyaz ise iftardan önce hem konukların sorularını yanıtladı hem de ‘İslam ve Giyim Kuşam’ adlı kitabını imzaladı.

Akşam gazetesinin haberine göre, Beyaz’ın kitabında yer alan ‘Cariye hanımların toplum içindeki kıyafetleri’ isimli bölümde yer alan resim tepkilere neden oldu. Göğüsleri açıktaki çıplak kadın figürü iftara katılanlar tarafından yadırgandı.

‘İslam ve Giyim Kuşam’ Zekeriya Beyaz’ın en tartışmalı kitabı. 1999 yılında piyasaya sürülen kitap, Beyaz’ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı olmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi.
Zekeriya Hoca, kendi deyimiyle ‘sosyolojik açıdan’ ele aldığı kitabında, özellikle yer verdiği kara kalem göğsü çıplak kadın resmini yayınlamak için 30 yıl beklediğini söylerken, bu resimle “Cariye kadınların göğüs altından diz kapağına kadar örtünmesinin dinen gerekli olduğu” tezini savunuyor. Pek çok çevre ise Beyaz’ın bu görüşünü şiddetle eleştiriyor.

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