Beyaz gergedan Emma, "aşkı bulmak için" Japonya'ya gitti

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5 yaşındaki beyaz gergedan Emma, "aşkı bulmak için" Tayvan'dan Japonya'ya taşındı.

BBC'nin aktardığına göre Japonya'daki Tobu Hayvanat Bahçesi'ne yerleştirilen Emma, çiftleşmesi için 10 yaşındaki Moran isimli bir gergedan ile bir araya getirildi.

Emma, "sakin davranışları" nedeniyle Tayvan'daki 23 gergedanlık bir gruptan seçildi. Bilim insanları, beyaz gergedanların üreme oranını arttırmayı hedefliyor.

5 yaşındaki beyaz gergedan 16 saatlik bir yolculuğun sonucunda Tayvan'daki Leofoo Safari Parkı'ndan Japonya'ya getirildi.

Emma'nın normalde mart ayında Japonya'ya getirilmesi bekleniyordu, ancak birçok kişiye olduğunu gibi Koronavirüs onun da seyahat planları etkiledi.

Tobu Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamada, "Konteynerı yavaşça açtık ve onu uyku odasının önüne yerleştirdik. Hiçbir utangaçlık işareti göstermeden direkt uyku odasına gitti" dedi.

WWF, vahşi yaşamda sadece 18 bin kadar beyaz gergedan kaldığına inanıyor.