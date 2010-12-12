T24

Yüzlerce aracın mahsur kaldığı Balıkesir yolu açıldı

Beyaz felaket geçit vermedi

Başkent'in ana yolları karla kaplı

İDO seferleri iptal etti

Meteoroloji uyardı: Yurt genelinde kar, fırtına ve sağanak var!

İzmir'den uçaklar havalanamadı

Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan, yaptığı açıklamada, Balıkesir-İzmir karayolunun yaklaşık 11 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açıldığını söyledi. Karayolunda, araçların zincir takarak geçişlerine izin verildiğini ifade eden Arslan, yoldaki araç yığılmasının da azaldığını kaydetti. Öte yandan, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş'nin batı santralinde aşırı yüklenmeden dolayı oluşan arıza giderilerek, Balıkesir'e tekrar elektrik verilmeye başlandı.Kastamonu'yu Ankara'ya bağlayan Ilgaz Geçidi'nde de birçok araç yolda mahsur kaldı. Ulaşım saatler sonra kontrolu olarak sağlanabildi. Bayındır Köyü'ne hasta almaya giden bir ambulans da yolda kalınca ekipler tarafından kurtarıldı. Afyonkarahisar-İzmir ile Afyonkarahisar-Uşak karayolları da kar nedeniyle kapandı. Araçlarında mahsur kalanlar, yolun açılması için uzun süre bekledi.Kar yağışı Samsun'da da ulaşımı felç etti. Samsun-Ankara karayolunda 4 kilometre uzunluğunda araç konvoyu oluştu. Çorum-Samsun karayolunda da trafik tek şeritten sağlandı. Kayseri'de de yoğun tipi Kayseri-Develi yolunu ulaşıma kapattı. Erciyes yolu da trafiğe kapatıldı. Zincir ve çekme halatı olmayan bazı araçlar yolda kaldı. Çorum-Samsun Karayolu da 1.5 saat araç trafiğine kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda mahsur kaldı. Kütahya-Eskişehir yolu da kar nedeniyle kapandı. Birçok kişi yolda mahsur kaldı.Başkent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz etkiledi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde tekrar başlayan yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla çok sayıda ana cadde ile ara yollarda trafik aksadı. Buzlanmanın da meydana geldiği bazı yollarda maddi hasarlı trafik kazaları yaşanırken, Çetin Emeç Bulvarı, Dikmen Caddesi, Öveçler Caddesi, Bağlum Caddesi, Konya Yolu Kepekli mevki ile özellikle kentin yüksek yerlerindeki pek çok cadde ve sokak ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri ana caddelerde ve kent girişindeki bulvarlarda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparken, emniyet güçleri ve trafik ekipleri de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu arada, Esenboğa Havalimanı'nda uçak seferlerinin normal olarak devam ettiği, ekiplerin seferlerin aksamaması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A.Ş'nin bazı dış hat seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yarın saat 15.30'daki Bursa-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferi karayel dolayısıyla iptal oldu. Bugün saat 21.30'daki Pendik-Yalova ve Yalova-Pendik hızlı feribot seferleri de yapılamadı.Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ve batısı ile Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış, Hatay'ın Samandağ, İskenderun, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve kısa süreli fırtına beklendiği bildirildi.Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıda, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ve batısı ile Orta Karadeniz'de yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli yağış beklendiği belirtildi. Ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı.Öte yandan, Hatay'ın Samandağ, İskenderun, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve kısa süreli fırtına beklendiği, fırtına ile beraber sahil kesimleri ile açıklarında su hortumu oluşma riskinin de bulunduğu ifade edildi.Açıklamada ayrıca Marmara, Kıyı Ege ve Antalya Körfezi'nde yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli fırtına uyarısı yapılırken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.Yurtta etkili olan olumsuz hava şartları uçak seferlerini de etkiledi. Alınan bilgiye göre İzmir Adnan Menderes Havaalını'ndan yapılan uçuşlar yarım saat ile 45 dakika arasında gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. Pegasus Havayolları'nın bugün saat 20.25'teki İzmir-Konya seferi ise Konya'daki kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.