Beyaz ette indirim de işe yaramadı

Temmuz ayından beri beş kez fiyat indirimine rağmen zararına satışların devam ettiğini belirten Beyza Piliç Genel Koordinatörü Necmettin Çalışkan ve Garip Tavukçuluk Genel Müdürü Uğur Uzun, sektörel sorunların arttığını anlattı.



Tavuk eti tüketimini teşvik etmek amacıyla temmuz ayından itibaren beş kez fiyat indirimi yapan sektör temsilcilerinin, küresel ekonomik krizin de eklenmesiyle artan sıkıntıyı zararına satışla aşmaya çalıştıkları belirtildi. Haftalık talebi 5-6 bin ton aşan toplam 24-25 bin ton üretim kapasitesiyle sektörün zorda olduğuna dikkat çekildi.



Beyza Piliç Genel Koordinatörü Necmettin Çalışkan, her geçen yıl girdi maliyetlerinde yaşanan artış ve Türkiye'deki kişi başına tüketim azlığının, son 15 aydan bu yana tavuk eti üreticilerini sıkıntıya sürüklediğini söyledi. Uzmanlar tarafından daha sağlıklı olduğu için önerilen tavuk etinin Türkiye'de kişi başına 15 kilo düzeyinde tüketildiğini belirten Çalışkan, bunun Avrupa’da 30, ABD'de ise 40 kiloya ulaştığını ifade etti.



İflaslar başladı



Zor günleri aşmak için büyük ve orta ölçekli üreticilerin anlaşması olan market ve şarküterilere verdiği ürünlerde fiyat indirimi uygulamak zorunda kaldığını belirten Çalışkan, ''Temmuz ayından yıl sonuna kadar tüketimi artırmak ve işlerimizi sürdürebilme adına beş kez fiyat indirimi yaptık. Ancak bu sıkıntıya bir de küresel ekonomik krizin yansıması eklenince sıkıntımız katlanarak arttı. Bu durumu ise zararına satışlarla aşmaya çalışıyoruz'' dedi. Sıkıntıların sürdüğünü ve Türkiye genelinde ekonomik krizin de yansımasıyla irili ufaklı 8 firmanın ya üretimi durdurduğunu ya da işletmesini kapattığını belirten Çalışkan, "Krize direnip devam edenler de üretim kısıtlamasına gitti. 2008 bizim açımızdan kara bir yıl olduğunu söyleyebilirim'' dedi.



Sorun talebi aşan üretim



Garip Tavukçuluk Genel Müdürü Uğur Uzun da, 2008'in sektör için sıkıntılı geçtiğini bunun ana nedeninin ise talebi aşan üretimden kaynaklandığını söyledi.



Türkiye tavuk üretiminin geçen yıl haftalık 24-25 bin tona ulaşıldığını anımsatan Uzun, ''Talebin 5-6 bin ton fazlası olan bu üretim, sektörü de zora soktu. Stoklarını eritmek amacıyla zararına satış yaptı'' dedi. Firmaların yaşadıkları sıkıntıdan ders alarak üretimlerini arz-talep dengesi doğrultusunda yeniden belirlediklerini anlatan Uzun, üretim planlaması ve Irak gibi yeni pazarlar nedeniyle yeni yıldan umutlu olduklarını bildirdi. Uzun, planlamayla günlük 50 ton olan üretimi 30 tona düşürdüklerini de kaydetti.

