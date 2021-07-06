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Yaşam

Beyaz eşyalarını çalan hırsız yeğeni çıktı

06 Temmuz 2021 22:40

Burdur'da kimliği belirsiz kişiler, bir şahsın evinden beyaz eşyalarını çaldı. Olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, hırsıza ulaştı. Ev sahibinin yeğeni olduğu ortaya çıkan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

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