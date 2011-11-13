-Beyaz eşyalar zarar görmemiş VAN (A.A) - 13.11.2011 - Van'da depremin ardından 25 kişinin cesedinin çıkartıldığı Bayram Oteli altında bulunan beyaz eşya mağazasının deposundaki beyaz eşyaların zarar görmediği belirlendi. Cumhuriyet Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi'nin kesiştiği Soydan Kavşağı'ndaki Bayram Oteli, 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılmış, çok sayıda insan enkaz altında kalmıştı. Kurtarma çalışmaları sonrası başlatılan enkaz kaldırmada, iş makineleri bir işyerinin zarar görmeyen deposuna ulaştı. Depoda bulunan beyaz eşya ve küçük ev aletleri hiçbir zarar görmezken, işyeri sahibi bunu sürpriz olarak değerlendirdi. Mağaza yetkilisi Ayhan Fidan, ekiplerin üst girişi kırarak depoya indiğini ve deponun yıkılmadığını kendilerine ilettiklerini söyledi. Bunun üzerine depoya girdiklerini belirten yetkili, ''Depoda bulunan çok sayıda beyaz eşya ve küçük ev aletlerini dışarıya çıkardık. Biz ise deponun yıkıldığını biliyorduk. Böyle bir şeyi beklemiyorduk'' dedi.