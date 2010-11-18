Beyaz eşyada promosyon kurbanlık koyun

T24- İsrail''in kuzeyindeki Tiberias'ta bulunan "BIG" mağazası, bir beyaz eşya mağazası kurbanlık koyunlu bayram promosyonu ile tartışma yarattı.

Mağaza, televizyon ya da buzdolabı gibi 7890 şekel, yani yaklaşık 3,000 TL tutarında elektronik cihaz alanlara yanında birer koyun hediye edeceğini duyurdu.

Orta Doğu, Yaşam Bu nedenle mağazanın önüne elektronik cihazlar yanında, çitle çevrili bir alanda çok sayıda koyun yerleştirildi.

İsrail'in kuzeyindeki Tiberias'ta bulunan "BIG" mağazası, geçen hafta başlattıkları promosyonda bölgede yaşayan ve kurban bayramına hazırlanan Arap nüfusu hedef alıyor.

İsrail 2. kanalında yayınlanan görünütülerde, halinden memnun görünen alıcılar, 'promosyon' koyunları çekiştirerek arabalarına, hatta bagajlarına yerleştiriyor.

Büyük beyaz eşya alıcıları için tüm alışverişlerini araçlarına sığdırmak zor olsa da müşterileri yıldırmamış.

Koyununu kucağında taşıyan bir müşteri, "Hem çok uygun fiyata buzdolabı aldım, hem üstüne koyunum oldu. Böyle fırsat kaçmazdı" diyor.

Ancak herkes hemfikir değil. Bazıları "koyunu ne yapayım ki?" diye soruyor.

Promosyon büyük ilgi çekmekle birlikte tartışma yarattı. Mağazanın hayvanların koşullarının incelenmesi için veterinerlerce ziyaret edilmesinden bir kaç saat sonra ise promosyona son verildi.

Hayvanların geri kalanı ise bir bakım merkezine nakledildi.