Beyaz eşya üreticisi BSH'de işçi rekor kırdı; ödülü işsizlik oldu

Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Avrupa'nın en büyük eşya üreticisilerinden BSH fabrikasındaki işçiler, işten atılmalara tepki gösterdi. Kadro beklerken işten çıkarıldıklarını ifade eden bir işçi, “Bir yıl boyunca kemiklerimiz sızlayana kadar çalıştık. Ama üretim rekorları kırmamıza rağmen işler azalınca hemen kapı dışarı ediliyoruz. Bantların bazıları iki vardiyaya düşürülecek. Asıl toplu çıkış aralık ayının başından itibaren başlayacak" dedi.

Evrensel'den Tuncay Sağıroğlu'nun haberine göre, aynı kompleks içinde Avrupa’nın en büyük beyaz eşya üreticisi olan B/S/H, bu yıl üretim rekorları kırarken, yıl sonuna gelindiğinde işçi atmaya başladı. Daha önce kadro sözü verilen sözleşmeli işçiler kapı önüne konurken, işçiler tepkilerini, “Kemiklerimiz sızlayana kadar çalıştık. Ama mendil gibi kullanılıp atılıyoruz” sözleriyle gösterdi. Fabrikada örgütlü Türk Metal, işten atmalara ses çıkarmazken, işçiler hem patrona hem de sendikacılara tepkili.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikada çalışan 7 bin işçinin yaklaşık 2 bin 500’ü sözleşmeli olarak çalışıyor. Her sene üretim planına göre ocak ayından sonra sözleşmeli işçi alan B/S/H, üretim planını gerçekleştirdiğinde bu işçilerin önemli bir kesimini işten atıyor. Küçük bir kesimini kadroya alıyordu. Bu yıl B/S/H işçilere kadro sözü vermesine rağmen sözünde durmadı.

“İşe girip sözleşme yaptıktan sonra bizi eğitime aldılar. Eğitimlerde bu sene kadroya geçme şansınız daha büyük. İyi çalışır, devamsızlık, rapor almazsanız şansınız artar denildi. Hastalanmamıza rağmen rapor almadık. Devamsızlık yapmadık. Her denileni yaptık” diyen sözleşmeli çalışan bir işçi, tepkisini şöyle dile getirdi: “Ama yine de mendil gibi kullanılıp işten atılıyoruz.”

Depolarda yer bulamıyorduk

Üretiminin önemli bir kesimini ihraç eden B/S/H, bu sene beyaz eşyada yapılan vergi indiriminden dolayı yurt içindeki satışlarda patlama yaşadı. Yıllık üretim planını eylül-ekim aylarında tamamlayan B/S/H, bu sene planlamasını aralık ayında anca tamamladı. Bu sene üretim ve cirolarında yaşanan artışı, işçileri daha hızlı ve uzun süreli çalışma ile gerçekleştirdi. Lojistik kısmında çalışan bir işçi “Bu sene her senekinden farklıydı depolarda adım atacak yer yoktu. Yeni depolar kurulmasına rağmen mal koyacak yer bulamıyorduk” diyerek üretimdeki artışa dikkat çekti.

İşçilerde üretim yoğunluğundan dolayı bu sene ya sözleşmelerinin uzatılacağı ya da kadroya geçecekleri beklentileri yüksekti. Fabrika yönetiminden de bu yönde beklentiler körüklendi. Hatta eylül-ekim ayında sözleşmesi biten işçilerin çoğunluğunun sözleşmeleri aralık ayına kadar uzatılmıştı. “Biz kadro beklerken işimizden olduk” diyen bir işçi şunları söyledi: “Bir yıl boyunca kemiklerimiz sızlayana kadar çalıştık. Ama üretim rekorları kırmamıza rağmen işler azalınca hemen kapı dışarı ediliyoruz. Bantların bazıları iki vardiyaya düşürülecek. Asıl toplu çıkış aralık ayının başından itibaren başlayacak.”

"Türk Metal aynı Türk Metal"

Türk Metal’in “Hem sözleşmeli çalışanların sayısını azaltacağız hem de MESS sözleşmelerinde tarihi sözleşme yapacağız” diyerek işçiler içinde beklenti yaydığına dikkat çeken işçiler, işten atılmalar devam ederken işçilerin üyesi olduğu Türk Metal Sendikasından ses çıkmadığına işaret etti. Sözleşmeli işçilerin kadroya geçeceği beklentisinde Türk Metal’in söylemlerinin etkili olduğunu belirten işçiler “Türk Metal aynı Türk Metal. Bize söz verdiler ama işten atılma başlayınca hiç sesleri çıkmıyor” diye tepki gösterdi.