Beyaz eşya satışlarında toparlanma görülse de sektör geçen yılın gerisinde

Koronavirüs salgınının etkilediği sektörlerden biri olan beyaz eşya sektöründe yılın ilk dokuz ayında toparlanma görülse de geçen yılın rakamları henüz yakalanamadı.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Can Dinçer, ilk dokuz aylık döneme ilişkin düzenlenen toplantıda şu açıklamaları yaptı:

Beyaz eşya iç satışları Ocak-Eylül döneminde altı ana ürün grubunda yüzde 14 artışla 6 milyon, ihracat yüzde 6 düşüşle 14.9 milyon adet oldu.

İç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlar Ocak-Eylül'de 20.88 milyon adet ile geçen yılın yüzde 1 gerisinde kaldı.

İç satışlar Eylül'de yüzde 21 artışla 689,000 adet civarı, ihracat yüzde 2 artışla 2.23 milyon adet olarak gerçekleşti.

Can Dinçer, sektörün gelecek aylardaki seyrine ilişkin, "Pandeminin önümüzdeki günlerde nasıl seyredeceğine ilişkin belirsizlik nedeniyle yılın son üç ayına ilişkin tahmin vermek doğru olmaz" derken, ana belirleyici unsurlardan biri olarak döviz kurlarındaki artışı gösterdi.

Dinçer, "Döviz kurlarındaki artış tüm sektörlerde olduğu gibi maliyetlerimizde baskı yaratıyor, verimlilik çalışmaları ile bu artışı fiyatlara yansıtmamak için çaba gösteriyoruz" diye konuştu.