Beyaz eşya satışları ocakta yıllık yüzde 16 düştü

Yeni yılın ilk ayında beyaz eşya sektöründe verilerin düşüş kaydettiği görüldü.

TÜRKBESD verilerine göre 6 ana üründe beyaz eşya satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 düştü. Ocakta 6 ana üründe toplam satış 561 bin 442 adet oldu.

Ocak ayında beyaz eşya üretimi ise yıllık bazda yüzde 12 düşüşle 2,37 milyon adet olarak kaydedildi.

Veriler ocakta beyaz eşya ihracatının da gerilediğini gösterdi. Buna göre beyaz eşya ihracatı ocakta yüzde 30'luk gerileme ile 25 bin 361 oldu.