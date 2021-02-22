Beyaz eşya satışları 2021'e güçlü artışla girdi

Beyaz eşya satışlarında geçtiğimiz yaz kredi faizlerinde gerçekleşen indirimle başlayan güçlü artış, 2021’in ilk ayında da devam etti. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TURKBESD), Ocak’ta beyaz eşya iç pazar satışlarının, 6 ürün grubunda yıllık bazda yüzde 59 artarak 664.9 bin adet olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Foreks Haber’in aktardığı bilgiye göre Ocak ayında beyaz eşya üretim hacmi güçlü iç talep sayesinde yıllık bazda yüzde 38 artışla 2.7 milyon adet gerçekleşti.

Beyaz eşya ihracatı hacmi ise Ocak’ta 2.20 milyon adet ile yıllık bazda yüzde 17 büyüme gösterdi.