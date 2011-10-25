-Beyaz eşya satışında yüzde 14,2 artış ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Yerli beyaz eşya firmalarının yurtiçi satışları Eylül ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,2 arttı. Beyaz eşyada Eylül itibariyle yıllık üretim artışı ise yüzde 12,4 oldu. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre, yerli firmaların yurtiçi satışı söz konusu dönemde 520 bin 223 adetten 593 bin 820 adede yükseldi. Geçen yıl Eylül ayında 1 milyon 630 bin 943 adet olan beyaz eşya üretimi ise yüzde 12,4'lük artışla, bu yılın aynı ayında 1 milyon 832 bin 738 adede ulaştı. Eylül itibariyle son 1 yılda beyaz eşya ihracatı yüzde 9,7 artışla 1 milyon 200 bin 324 adetten 1 milyon 316 bin 531 adete, ithal edilen beyaz eşya sayısı da yüzde 0,9'luk artışla, 80 bin 71 adetten 80 bin 789 adede çıktı. -Geçen ay- Beyaz eşyada Eylül ayında bir önceki aya kıyasla üretim yüzde 1,9, ithalat yüzde 7,6 arttı, buna karşılık ihracat 6,1, yurtiçi satışlar ise yüzde 5,3 azaldı. Ağustosta 1 milyon 799 bin adet beyaz eşya üretilmiş ve ihraç edilen beyaz eşya sayısı, 1 milyon 402 bin 455 adet olmuştu. Ağustosta 75 bin 63 adet beyaz eşya ithal edilmiş, yurt içi satış rakamı ise 626 bin 758 adet olarak belirlenmişti. -Satışlar geçen yılın sonuna kıyasla yarı yarıya arttı- Beyaz eşyada bu yılın Eylül ayında geçen yılın Aralık ayına kıyasla üretimde yüzde 27,1, ihracatta yüzde 5,5 artış kaydedildi. Geçen yıl Aralık ayında 1 milyon 441 bin 761 adet olan beyaz eşya üretimi eylülde 1 milyon 832 bin 738 adede, aralıkta 1 milyon 248 bin 457 adet olan beyaz eşya ihracatı ise 1 milyon 316 bin 531 adede yükseldi. Yerli firmaların yurtiçi satışları, söz konusu dönemde yüzde 50,5'lik artışla, 394 bin 683 adetten 593 bin 820 adede çıktı. 2010 Aralık ayında 54 bin 615 adet olan beyaz eşya ithalatı ise bu yıl Eylül ayında yüzde 47,9'luk artışla 80 bin 789 adede çıktı. Beyaz eşyada yerli firmaların yurt içi satışlarındaki eğilime bakılırsa vatandaşlar beyaz eşya alırken, haziran, temmuz ve ağustos aylarını tercih ediyor, bu tercihte söz konusu ayların ''düğün ayları'' olması etkili oluyor.