Beyaz eşya ithalatı yüzde 366 yükseldi

Türkiye’de altı ana üründe (buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinası, fırın, derin dondurucu, kurutucu) beyaz eşya ihracatı kasım ayında yıllık yüzde 3 azalırken, ithalat yüzde 366 yükseldi ve sırasıyla 2,27 milyon ve 144 bin 135 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (Türkbesd) verilerine göre, kasım ayında beyaz eşya üretimi yıllık yüzde 6 artışla 3,13 milyon adet oldu.

Ocak-kasım döneminde ihracat yüzde 21 yükselişle 23,8 milyon adet, ithalat yüzde 56 artışla 626 bin 704 adet olarak açıklandı.

Ocak-kasım üretimi yüzde 20 arttı ve 31,5 milyon adet oldu