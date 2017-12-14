Beyaz eşya fabrikası işçilerinden yürüyüşlü zam protestosu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, beyaz eşya üretimi yapan bir fabrikada çalışan 600 işçi, Metal Sanayicileri Sendikası’nın teklif ettiği zam oranını yürüyüş yaparak protesto etti.

Yukarısoku Mahallesi’nde faaliyet gösteren, beyaz eşya üretimi yapan bir fabrikanın Türk Metal Sendikası’na bağlı işçileri, çalıştıkları fabrikaya yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bir araya geldi. İşçi servislerinden yürüyüşün başladığı alana inen yaklaşık 600 işçi, bir kilometre boyunca Metal Sanayicileri Sendikası\'nı (MESS) protesto eden sloganlar atarak fabrikaya yürüdü.

Fabrikanın girişinde toplanan işçiler adında Türk Metal Sendikası Bolu Şube Başkanı Özgür Elçi, basın açıklamasını okudu. Açıklamada, “Toplu sözleşme görüşmelerimizin başladığı 5 Ekim’den bu yana sabrediyoruz. Emeğimizin karşılığını almak, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmek için, hak için, adaletli bir ücret için bekliyoruz. Karlarına kar katanlardan, ihracat patlaması yaşayanlardan, rekor üstüne rekor kıranlardan emeğimizin karşılığını istiyoruz\" dedi.

MESS’in kendilerine önerdiği 6 aylık enflasyona göre belirlenecek olan zam oranını kabul etmediklerini ifade eden Elçi, açıklamasına şöyle devam etti:

BU SEPET BİZİM SEPETİMİZ DEĞİL

“Buradan MESS’e sesleniyoruz. Biz böyle bir anlayışı kabul etmiyoruz. Bize dayatılan bu yoksulluğu, bize dayatılan bu adaletsizliği kabul etmeyeceğiz. Bu enflasyon hesabı bizim değildir. Bu rakamın gerçeklerle, hayatla, sokakla, pazarla hiçbir ilgisi yok. TÜİK, enflasyon heabında başka kalemleri dikkate alıyor. Bizim tüketmediğimiz kalemleri sepete koyuyor. Bu sepet bizim sepetimiz değil. Bizim enflasyonumuz çarşıda, pazarda, bizim sepetimizdeki tüm temel tüketim maddeleri en az yüzde 20 zamlanmış ama MESS bunları görmezden geliyor.\"

Grup, basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı.

Metal Sanayicileri Sendikası, Türk Metal Sendikası’nın yapmış olduğu yüzde 38’lik zam talebini kabul etmeyerek, 6 aylık enflasyon oranına göre zam teklifinde bulunmuştu.

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