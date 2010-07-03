Beyaz donlu tavuklar

T24-

Önceki gün Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü, sıra dışı denilebilecek bir performansa sahne oldu. Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Sahne Sanatları Alanı’ndan 12 erkek öğrenci, Barselonalı koreograf Tomeo Verges’in önderliğinde beyaz donlarıyla çimenlikte, bir oraya bir buraya koşturdu. Ellerinde de tüyleri yolunmuş ölü tavuklar vardı. Kimi tavukları yürütmeye çalıştı, kimi koştu, kimi durdu, kimi ağaçlara yaslandı ya da birbirlerini kovalayıp dans ettiler. Hızlarına yetişmek ne mümkün son olarak da kafalarında tavuk maskeleriyle müze binasının tepesine çıktılar... ‘Turkish Tavuk’ adı verilen bu performans; canlı ve ölü bedenlerin bir arada sunulmasından dolayı yaşam ve ölüm arasındaki, kafa kurcalayan soruları içinde barındırıyor. Ama gerisi izleyiciye kalıyor tabii. Bu çok ilginç ve hareketli performansta; beyaz donlarıyla koşuşan erkekler ve ölü tavuklar ikilisini 50 dakika boyunca izleyenlerin tabii ki estetik duyguları değil ama sorgulayıcı yanları hareketlendi.