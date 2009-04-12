T24 LogoT24 Logo
Magazin

Beyaz da sırtını açtı

Beyazıt Öztürk, programına Murat Boz'u konuk etti ve onun gibi sırtı açık poz verdi.

12 Nisan 2009 03:00

Beyazıt Öztürk, programına Murat Boz'u konuk etti ve onun gibi sırtı açık poz verdi.

Televizyongazetesi.com’un haberine göre; programına Murat Boz'u konuk eden ve şarkıcının sırtı açık verdiği pozları ekrana taşıyan Beyazıt Öztürk, "Ben yıllarca sanki zannediyor musunuz ki bu takım elbiseyi böyle giydim" dedi ve seyirciye sırtını döndü. Murat Boz, Beyaz'ın ceketinin arkasında özel yapılmış cırt cırtı açtı...

Seyirciler Beyaz'ın bu şovunu alkışlarken, Beyaz sırtı açık biçimde pozlar verdi... Beyaz, "Hocam nasıl sırt dekoltem" derken, Murat Boz, kahkahalar eşliğinde çok güzel olduğunu belirtti. Murat Boz, dekoltenin kuyruk sokumuna kadar gitmesi gerektiğini ifade edince Beyaz, "Oraya kadar annem izin vermiyor" diyerek herkesi bir kez daha güldürdü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24