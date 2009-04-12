Beyaz da sırtını açtı

Beyazıt Öztürk, programına Murat Boz'u konuk etti ve onun gibi sırtı açık poz verdi.



Televizyongazetesi.com’un haberine göre; programına Murat Boz'u konuk eden ve şarkıcının sırtı açık verdiği pozları ekrana taşıyan Beyazıt Öztürk, "Ben yıllarca sanki zannediyor musunuz ki bu takım elbiseyi böyle giydim" dedi ve seyirciye sırtını döndü. Murat Boz, Beyaz'ın ceketinin arkasında özel yapılmış cırt cırtı açtı...



Seyirciler Beyaz'ın bu şovunu alkışlarken, Beyaz sırtı açık biçimde pozlar verdi... Beyaz, "Hocam nasıl sırt dekoltem" derken, Murat Boz, kahkahalar eşliğinde çok güzel olduğunu belirtti. Murat Boz, dekoltenin kuyruk sokumuna kadar gitmesi gerektiğini ifade edince Beyaz, "Oraya kadar annem izin vermiyor" diyerek herkesi bir kez daha güldürdü.

