'Beyaz cennet'te kayak keyfi

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ\'da kar kalınlığı 72 santimetreye yükseldi. Pistlerin açıldığı Uludağ\'da, kayakseverler kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Kayakseverlerin \'Beyaz cennet\' olarak tanımladıkları Uludağ\'da, bu yıl kayak sezonu erken açıldı. Kar kalınlığının 72 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ\'da, kayakseverler açılan pistlerde hava sıcaklıgının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesine rağmen kayak yapıyor. Uludağ\'da bulunan otellerin açılmaya başladığını söyleyen Ağaoğlu My Mountain Hotel Genel Müdürü Murat Pınarcı, \"Bu yıl karın erken gelmesi ile Uludağ\'a olan ilgi bayağı arttı. Önümüzdeki hafta devam edecek kar yağışı ile zirveye olan ilgi çok daha fazla olacak. Çok güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Otellerin büyük bölümü açıldı. Kalanlar da önümüzdeki günlerde müşteri kabul edecek. Jandarmanın bu yıl pistlerde aldığı kalıcı önlemler Uludağ\'ın kalitesini çok daha artıracak\" diye konuştu. Uludağ\'da toplam 5 bin yatak kapasiteli 30\'a yakın otel ve tesis bulunuyor.

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