'Beyaz Cennet' Pamukkale'de balon uçuşuna ilgi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, UNESCO Dünya Mirası Listesi\'ndeki Pamukkale\'de yapılan balon turları yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Bu yıl sayısı 19\'a yükselen balonlarla 40 bin turistin uçtuğu belirtilen Pamukkale\'de yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler, \'Beyaz Cennet\'in muhteşem güzelliğini havadan da görmenin keyfini çıkarıyor.

Denizli\'de geçmiş yıllarda denenen ancak verim alınamayan balon turları, 2017 yılında yeniden başlamıştı. Yerli ve yabancı turistlerin Pamukkale\'ye ilgisini artırmak amacıyla yeniden hayata geçirilen projede başarı sağlandı. \'Beyaz Cennet\'e gelen ve travertenleriyle ünlü Pamukkale\'yi havadan izlemek isteyenler, balon uçuşlarına yoğun ilgi gösterdi. Türkiye\'nin en önemli turizm noktalarından olan ve bu yıl 2 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan Pamukkale\'de, başlangıçta 3 olan balon sayısı artan ilgiyle birlikte 19\'a yükseltildi. Turistlerin, daha eğlenceli vakit geçirmesine de olanak sağlayan balon yolculuğu sayesinde, Pamukkale\'ye gelen misafirler, sabah erken saatlerden itibaren \'Beyaz Cennet\'in eşsiz görüntüsünü yüksekten izlemenin keyfini çıkarıyor. Rüzgarın durumuna göre 2 bin metre yüksekliğe kadar çıkan balonlar, ortalama 45 dakika havada kalıyor. Yurt dışında Pamukkale\'nin tanıtımı için de kullanılan balon turları, dünyanın öbür ucundan turistleri kente çekiyor.

\'BU YIL 40 BİN KİŞİ BALONLA UÇTU\'

Pamukkale\'de balon turu hizmeti veren işletme sahiplerinden Nevzat Köse, balon uçuşlarına yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Köse, turistler için balon uçuşlarının önemli bir aktivite olduğunu belirterek, \"Pamukkale\'ye gelen misafirler, Beyaz Cennet ile Denizli semalarını gezdikten sonra çok memnun kalıyor. Bu yıl yaklaşık 40 bin kişi Pamukkale\'de balonla yolculuğa katıldı. Özellikle Uzak Doğu ülkeleri Çin ve Tayvan ile Latin Amerika ülkeleri Brezilya, Arjantin ve Meksika gibi ülkelerden gelen turistler balon uçuşlarına oldukça ilgi gösteriyor\" dedi.

\'2019\'DA HEDEF 3 MİLYON TURİST\'

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen ise balon turizmi sayesinde 2019 yılında Pamukkale\'de 3 milyon turisti ağırlamayı hedeflediklerini belirtti. Pamukkale\'nin yüksekten görünümünün de eşsiz güzelliğe sahip olduğunu ifade eden DENTUROD Başkanı Şen, \"Türkiye\'de ören yerleri arasında en fazla ziyaretçiyi alan Pamukkale, balon turlarının başlaması ile beraber yerli ve yabancı misafirlerin de ilgi odağı olmaya başladı. Kapadokya\'dan sonra Pamukkale, Türkiye\'de balon turizminin yapılacağı bir nokta haline geliyor. Kapadokya\'da günde 2 kere sefere izin verilirken bölgemizde farklı zamanlar içinde 6 kere uçabiliyorsunuz. Balon turizmi, bu bölgeye ekonomik anlamda da ciddi anlamda katkı sağlayacak. Pamukkale\'nin yüksekten çok güzel bir görseli var. Buradaki o zevki tatmak için Pamukkale\'deki uçuşlara ciddi rağbet gösteriliyor\" diye konuştu.

İspanya\'nın Bilbao kentinden Pamukkale\'ye gelen Maria Isabel, bölgeyi çok beğendiğini belirterek, \"Balonla uçmak için en güzel yerlerden birinin Pamukkale olduğunu düşünüyorum. İlk kez balona bineceğim. Çok heyecanlıyım\" dedi.



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