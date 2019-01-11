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Beyaz cennet Pamukkale BBC'de

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'deki, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale, dünyanın önemli yayın kuruluşlarından biri olan BBC'nin haber sitesinde tanıtıldı

11 Ocak 2019 18:12

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'deki, UNESCO Dünya Mirası Listesi\'nde yer alan, beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale, dünyanın önemli yayın kuruluşlarından biri olan BBC\'nin haber sitesinde tanıtıldı. BBC\'nin Travel sayfasında Pamukkale\'yi, travertenleri, antik havuzu ve Hierapolis antik kentiyle tanıtması turizmcileri sevindirdi.
Dünyanın önemli yayın kuruluşlarından biri olan BBC\'nin haber sitesi, geçen yıl 2 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırlayan beyaz cennet Pamukkale\'yi internet sitesinde tanıttı. BBC\'nin Travel sayfasında Pamukkale tanıtım yazılarıyla birlikte beyaz travertenler, balon turları, şifalı sular, Hierapolis Antik Kenti\'ndeki tarihi kalıntılarının bulunduğu fotoğraflar yer aldı.
BBC\'nin internet sitesinde Pamukkale\'yi ele alması turizmcileri de sevindirirken, \'Beyaz Cennet\'in tanıtımına büyük katkı sağlayacağı belirtildi.

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