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Sağlık

Beyaz çay yağ yakıyor

Yağ yakıcı özelliğiyle metabolizmayı hızlandıran beyaz çay zayıflamaya yardımcı oluyor

27 Şubat 2013 12:41

Yapılan araştırmaya göre, beyaz çay yaşlanma, kırışıklık ve sarkmalara karşı olumlu rol oynadığı gibi yüksek antioksidan etkisiyle zayıflamaya da yardımcı oluyor.

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada düzenli tüketilen beyaz çayın pürüzsüz ve yumuşak bir cilt için etkili olduğunu da söyledi.

Beyaz çayın yağ yakıcı özelliğiyle metabolizmayı hızlandırdığını belirten Prof. Yeşilada, “Beyaz çay, çaylar içerisinde en nadide ve en az işlem görmüş olanıdır. Beyaz çay, yeşil çay ya da siyah çay gibi soldurma, fırınlama, kurutma ve fermantasyon işlemlerinden geçmez. Bu nedenle yüksek antioksidan içerir ve en sağlıklı çaylar arasındadır. Beyaz çay, özellikle kolajen yıkımını baskılayan ve cilde esneklik veren elastin maddesinin yıkımını önleyen etkilerine bağlı olarak daha sıkı ve esnek cilt oluşumu sağlayabilir. Beyaz çayın, vücutta yağ üretimini baskılayıcı ve mevcut yağları parçalayıcı özelliği yeşil çaya göre çok daha fazladır.” şeklinde konuştu.

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