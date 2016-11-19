Beyaz: Ben de gazeteden öğrendim, iki ay sonra nişanlanıyorum!

Beyaz Show'un ilk bölümü dün akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, yeni sezonda ilk bölümünü çektiği Berlin'de hakkında çıkan evlilik haberlerini tiye alan bir açıklama yaptı. Beyaz "Açıklıyorum. Ben de gazeteden öğrendim. İki ay sonra nişanlanıyorum" dedi.

"İki ay sonra nişanlanıyorum"

Gerçekten de açıklıyorum. İki ay sonra nişanlanıyorum. Berlin'e kısmet bir haber çünkü buraya kadar sakladım bunu. Ben de bunu gazeteden öğrendim. Önce çok sevindim, onu söyleyeyim. Benim için gerçekten çok önemli bir şey. Kızı merak ediyorum. Düğün nerede yapılacak onu çok merak ediyorum. Annemle beraber gideceğiz, ben de bir şekilde görmek istiyorum." dedi.