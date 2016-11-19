T24 LogoT24 Logo
Magazin

Beyaz: Ben de gazeteden öğrendim, iki ay sonra nişanlanıyorum!

Beyazıt Öztürk, kendine sık sık sorulan evlilik sorularıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu

19 Kasım 2016 19:45

Beyaz Show'un ilk bölümü dün akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, yeni sezonda ilk bölümünü çektiği Berlin'de hakkında çıkan evlilik haberlerini tiye alan bir açıklama yaptı. Beyaz "Açıklıyorum. Ben de gazeteden öğrendim. İki ay sonra nişanlanıyorum" dedi.

 

"İki ay sonra nişanlanıyorum" 

 

Gerçekten de açıklıyorum. İki ay sonra nişanlanıyorum. Berlin'e kısmet bir haber çünkü buraya kadar sakladım bunu. Ben de bunu gazeteden öğrendim. Önce çok sevindim, onu söyleyeyim. Benim için gerçekten çok önemli bir şey. Kızı merak ediyorum. Düğün nerede yapılacak onu çok merak ediyorum. Annemle beraber gideceğiz, ben de bir şekilde görmek istiyorum." dedi.

 

ETİKETLER

beyaznişanbeyaz showberlin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24