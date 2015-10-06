Beyaz bayraklı diyaliz hastası o anları anlattı: Polisi aradım, 'çubuğa beyaz bez bağlayın gelin' dedi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 gün süresn sokağa çıkma yasağı sırasında, yaşadığı bölgeye ambulans gelmemesi sebebiyle elinde beyaz bayrakla ambulansa giderken görüntülenen 69 yaşındaki diyaliz hastası Seyit Hasan Tekin, "155 polis hattını aradım. Polis de 'çubuğa beyaz bez bağlayın gelin' dedi" diye konuştu. Nusaybin ilçesindeki sokağa çıkma yasağının ardından bir açıklama yapan Mardin İl Sağlık Müdürlüğü ise yasak süresince Nusaybin İlçesi'nde sağlık hizmetlerinin aksamadığını bildirdi.

Radikal'de yer alan habere göre, Nusaybin'in Yenituran Mahallesi Azizoğlu Sokak üzerindeki evinde yaşayan ve diyaliz hastası olan Seyit Hasan Tekin, sokağa çıkma yasağı sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben diyaliz hastasıyım, rahatsızlandım cihaza bağlanmak zorundaydım. 112 acil servisi aradım, bize 'çarşı merkezindeki Dörtyol'a gelin. Sizin evin orası çok tehlikelidir' dediler. Ben de 155 polis hattını aradım Polis de 'çubuğa beyaz bez bağlayın gelin' dedi.

Ben, eşim ve bir komşumuzla beraber elimize aldığımız beyaz bayraklarla sokağa çıktık. Polis aracıyla karşılaştık, bizi durdurup nereye gittiğimiz sordular. Diyaliz hastası olduğunu ve hastaneye gideceğimi söyledim. 'Gidebilirsiniz biz hastalara ve kadınlara bir şey demiyoruz' dediler. Biz de evimizden yaklaşık 1500 metre uzaklıktaki Dörtyol'a ulaştık. Bir ambulans geldi biz de bizim çağırdığımız ambulanstır diye durdurduk. Bizim için mi geldiniz diye sorduğum da bir doğum hastasını almaya geldiklerini söylediler. Ambulans doğum hastasını almaya gitti, biz orda kaldık."

"Doğum hastasını taşıyan ambulansa bindim"

Dörtyol Mevkii'nde bir süre bekleyip yeniden 112 Acil Servisi telefonla aradıklarını belirten Seyit Hasan Tekin, bu kez kendilerine 4 kilometre mesafedeki Otogar Mevkii'ne ya da 1 kilometre mesafedeki Hükümet Konağı veya Ahmet Kaya Köprüsü üzerine gelmelerinin istendiğini söyledi.

112 Acil Servis'in söylediği yerlerin uzak olduğunu ve kendilerine oraya gidemeyeceğini anlattığını belirten Tekin, "Bana Dörtyol'a gelmeyeceklerini söylediler. Biz de başka çare olmayınca eve dönmeye karar verdik. Evin yolunu tutuk eve giderken doğum hastasını alan ambulans bize doğru gelince ben de durdurdum. Onlardan rica ettim, diyaliz hastasıyım hastaneye gitmek zorundayım dedim. Onlar da yer olmadığını, beni alamayacaklarını söylediler. Biraz bekleyip düşündüler. Onlar da baktılar ki çaresizim bir kişi önden çıkıp arka tarafa bindi. Bende tek başıma ambulansın önüne bindim. Ailem beyaz bayrakla eve döndü. Biz de hastaneye gittik. Beni tedavi altına aldılar, gece 3'te tedavim bitti. Ben eve gitmek isteyince doktorlar beni bırakmadı. Ben de o gece kaldım sabah sokağa çıkma yasağı kalktı bende eve geldim" dedi.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü: Sağlık hizmetleri aksamadı

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, yazılı açıklamasında sokağa çıkma yasağı süresince Nusaybin İlçesi'nde sağlık hizmetlerinin aksamadığını bildirdi. Açıklamada şöyle denildi:

"Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının başladığı 2 Ekim 2015 tarihinden bugüne (6 Ekim 2015) kadar yürütülen sağlık hizmetleri ile ilgili olarak, bu süre içinde 112 acil çağrı merkezimize bütün il genelinden 17745 çağrı gelmiş, 425 vakaya gidilmiştir. Güvenlik gerekçesiyle 26 vakaya gidilememiştir. Bu vakaların bir kısmını güvenlik sağlanan zamanlarda 112 ambulanslarınca alınmış, bir kısmı kendi imkanları ile hastanelere ulaşmıştır. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Nusaybin ilçemizdeki Nusaybin Devlet Hastanesi'ne 102 vaka, Nusaybin Devlet Hastanesi'nden ilçe dışı hastanelere 14 vaka 112 ambulanslarıyla, bir vaka da helikopter ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledilmiştir. Bu süre boyunca Nusaybin Devlet Hastanesi sağlık hizmeti sunmaya devam etmiş, bu sürede başvuran 424 hasta hastanemizin hizmetlerinden faydalanmıştır. Bu 4 gün de 26 doğum ve 20 ameliyat gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde Nusaybin Devlet Hastanesi'ne diyaliz için 25 hasta baş vurmuş. seansları aksatılmadan yapılmıştır."