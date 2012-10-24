Beyaz balina insan sesini taklit etti

Kaliforniya'da sudan çıkan bir dalgıç, "bana kim dışarı çık dedi?" diye sorunca, bu sesin kaynağını araştıran bilim adamları, duyduğu sesin sorumlusunun 9 yaşındaki bir beyaz balina olduğunu belirledi.

Yunus balıkları eğitilirse insan konuşmasına benzer sesler çıkarabiliyor, ancak ilk kez bir hayvanın böyle kendiliğinden insan sesini taklit etmeye çalıştığı görüldü. NOC ismi verilen dokuz yaşındaki balina ise, normalin altındaki oktavlarda sesler çıkarıyor.

Current Biology dergisine açıklama yapan bilimciler, önce sesin nereden geldiğini anlayamadıklarını söylüyor. Gizemli balina, California’daki Ulusal Deniz Memelileri Vakfı’ndan bir dalgıcın, suyun altında duyduğu ses üzerine yüzeye çıkarak “Sudan çıkmamı kim söyledi?” diye sormasıyla fark edildi. Bu tuhaf sesi çıkaranın NOC olduğunun anlaşılmasının ardından ilk kez kayıt düğmesine basıldı. Balinalar aşırı tiz sesleri nedeniyle “denizin kanaryaları” olarak biliniyor, ancak insan benzeri sesler çıkaran balinalara zaman zaman rastlansa da bugüne dek hiçbirinin sesini kaydeden olmamıştı. Kayıtları analiz eden uzmanlar NOC’un saniyede ortalama üç kez yaptığı ses vurguları olduğunu, tıpkı insan konuşmasına benzer aralıklarla durakladığını ve frekansların da insanınki gibi bir armoni taşıdığını fark ettiler.

NOC adı verilen beluga cinsi balina 'konuşmak için' normal sesinden birkaç oktav daha aşağıda kısa çığlıklar atıyor.

Son derece tiz, kuş sesine benzer sesler çıkaran balinalara, bu yüzden 'denizin kanaryaları' deniyor. Balinaların konuşmaya benzer sesler çıkardıkları daha önce de söyleniyordu, ancak ilk kez böyle bir ses kaydediliyor.

NOC, saniyede üç kısa çığlık atıyor. Çıkardığı sesler arasındaki duraklama ve vurgular, insan konuşmasını andırıyor.

NOC'u ödüllendirerek, komut verildiğinde bu sesleri çıkarmasını sağlayan araştırmacılar, bunun nasıl gerçekleştiğini anlamak için balinanın burun boşluğuna basınç ölçen bir cihaz yerleştirdiler. Balinanın bu sesleri çıkarmak için burun boşluğundaki basıncı hızla değiştirdiği ve normalde ciğerlerine su dolmasını önlemek için kullandığı nefes borusu kesesini iyice şişirdiği görüldü. Kısacası, konuşmak, NOC için pek de kolay bir iş değil.

Balina konuşma benzeri sesler çıkarmak için normal ses çıkarma mekanizmasını değiştirdiğini söyleyen Ulusal Sualtı Memelileri Vakfı Başkanı Sam Ridgway, bunun da bir öğrenme sürecine işaret ettiğini kaydediyor. (BBC Türkçe, Taraf)