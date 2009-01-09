Beyaz aşk iddialarını doğruladı

Sinem Kobal fotoğrafları - FOTOGALERİ

Vatan'ın haberine göre; bugüne kadar adı pek çok genç kız ile anılan Beyaz, her seferinde söylentileri yalanladı. Dün bu sayfada Beyaz’ın sevilen gençlik dizisi Selena’nın başrol oyuncusu Sinem Kobal ile görüşmeye başladığı haberi yer almıştı. Beyaz, haberleri doğruladı ve samimi itiraflarda bulundu: “Bu haberde hiç çekineceğim, rahatsız olacağım bir şey yok. Sinem ile dostlarımız vasıtasıyla tanıştık. Yine aynı mekanda tekrar tekrar görüştük, sohbetimiz var. Sinem çok hanımefendi, çok doğru, inanılmaz düzgün bir insan. Gerçekten hoş bir kız. Açıkcası şu anda aramızda adı konmuş bir durum yok. Herkes birbirini nasıl tanıyorsa biz de birbirimizi öyle tanımaya çalışıyoruz. Tabi ki beraber sohbetimiz var, arkadaş ortamımız aynı. Ben kendisini tanımak istiyorum. Benim haberde yalanlayacağım bir şey yok. Hayır efendim, tanımıyorum diyeceğim bir isim değil. Leea’da görüştük. Sohbeti çok doğru düzgün, çok iyi, aklı başında bir kız.”