T24 LogoT24 Logo
Magazin

Beyaz aşk iddialarını doğruladı

Ünlü şovmen Beyaz, Sinem Kobal'la görüşmeye başladıklarına dair çıkan haberleri doğruladı.

09 Ocak 2009 02:00

Ünlü şovmen Beyaz, Sinem Kobal'la görüşmeye başladıklarına dair çıkan haberleri doğruladı.

Yeni bir aşk doğuyor

Vatan'ın haberine göre; bugüne kadar adı pek çok genç kız ile anılan Beyaz, her seferinde söylentileri yalanladı. Dün bu sayfada Beyaz’ın sevilen gençlik dizisi Selena’nın başrol oyuncusu Sinem Kobal ile görüşmeye başladığı haberi yer almıştı. Beyaz, haberleri doğruladı ve samimi itiraflarda bulundu: “Bu haberde hiç çekineceğim, rahatsız olacağım bir şey yok. Sinem ile dostlarımız vasıtasıyla tanıştık. Yine aynı mekanda tekrar tekrar görüştük, sohbetimiz var. Sinem çok hanımefendi, çok doğru, inanılmaz düzgün bir insan. Gerçekten hoş bir kız. Açıkcası şu anda aramızda adı konmuş bir durum yok. Herkes birbirini nasıl tanıyorsa biz de birbirimizi öyle tanımaya çalışıyoruz. Tabi ki beraber sohbetimiz var, arkadaş ortamımız aynı. Ben kendisini tanımak istiyorum. Benim haberde yalanlayacağım bir şey yok. Hayır efendim, tanımıyorum diyeceğim bir isim değil. Leea’da görüştük. Sohbeti çok doğru düzgün, çok iyi, aklı başında bir kız.”

Sinem Kobal fotoğrafları - FOTOGALERİ
Beyazıt Öztürk fotoğrafları - FOTOGALERİ

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24