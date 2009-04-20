Beyaz, Ajda için alarmda

Beyazıt Öztürk 1000’inci programına Ajda Pekkan’ı çıkarabilmek için onun çok ilginç bir isteğini kabul etti.



Kanal D ekranlarında 1000’inci programını 1 Mayıs’ta yayınlayacak Beyazıt Öztürk, bu özel gece için sürprizler hazırladı.



Beyazıt Öztürk, 1000’inci programında Süper star Ajda Pekkan’ı konuk edeceğini açıkladı. Ajda için özel dekor.. Uzun zamandır Ajda’yı programına çıkarmak için uğraş veren Beyaz, sonunda muradına erdi. Ancak, bu hiç de kolay olmadı.



Beyaz, programda Ajda Pekkan’a Pekkan’ın hiç hoşlanmadığı estetikle ilgili sorular sormayacak. Konunun herhangi bir şekilde estetiğe getirilmesine izin vermeyecek. Daha önce Sezen Aksu için özel bir program yapan Beyaz, Ajda için de büyük sürprizler planlıyor.



Ajda’nın tek konuk olarak çıkacağı programda Beyaz, özel dekor hazırlatacak. Üç yıl aradan sonra.. Disco Ajda’ adını taşıyacak gecede üç ayrı dekor ile konsept olacağını belirten Beyazıt Öztürk, 'Ajda Pekkan Disco Ajda gecesinde disko, Türk Sanat Müziği Alaturka ve Nostalji şarkılarını seslendirecek. Unutulmaz bir gece yaşatacağız' dedi. Ünlü şovmenin, Pekkan’ın konuk olduğu program için en az 30 bin TL. harcama yapacağı söyleniyor. Başarılı televizyoncu daha önce 1999 ve 2006’da Ajda’yı konuk etmeyi başarmıştı.

