T24 LogoT24 Logo
Politika

BEY-DER Başkanı için CHP içinde lobi

Gürsel Tekin, 2011 seçimlerinde TKP’den milletvekili adayı olan Tarkan Konar için CHP içinde lobi faaliyeti yürütüyor

20 Ağustos 2013 16:11

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin Beyoğlu’nda, Gezi Parkı eylemlerinde esnafın eylemciler tarafından mağdur edildiğine ilişkin açıklamalara karşılık olarak basın açıklaması yapan Eğlence Yerleri Derneği Başkanı Tarkan Konar’ı aday göstermek için kulis yapıyor.

Yerel seçimler yaklaşırken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği (BEY-DER) Başkanı ve 2011 seçimlerinde TKP’den milletvekili adayı olan Tarkan Konar için CHP içinde lobi faaliyeti yürütüyor.

CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in ise Grup Yorum’un eski solisti Hilmi Yarayıcı için parti içinde kulis çalışması yaptığı öğrenildi. BEYDER ve Tarkan Konar’ın adı, Beyoğlu Belediyesi’nin işletmelerin önüne masa sandalye koyulması yasaklarına itirazı ile gündeme gelmişti. Tarkan Konar, Gezi Parkı direnişine de destek vermişti.

ETİKETLER

tarkan konarchpgürsel tekinlobi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24