BEY-DER Başkanı için CHP içinde lobi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin Beyoğlu’nda, Gezi Parkı eylemlerinde esnafın eylemciler tarafından mağdur edildiğine ilişkin açıklamalara karşılık olarak basın açıklaması yapan Eğlence Yerleri Derneği Başkanı Tarkan Konar’ı aday göstermek için kulis yapıyor.

Yerel seçimler yaklaşırken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği (BEY-DER) Başkanı ve 2011 seçimlerinde TKP’den milletvekili adayı olan Tarkan Konar için CHP içinde lobi faaliyeti yürütüyor.

CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in ise Grup Yorum’un eski solisti Hilmi Yarayıcı için parti içinde kulis çalışması yaptığı öğrenildi. BEYDER ve Tarkan Konar’ın adı, Beyoğlu Belediyesi’nin işletmelerin önüne masa sandalye koyulması yasaklarına itirazı ile gündeme gelmişti. Tarkan Konar, Gezi Parkı direnişine de destek vermişti.