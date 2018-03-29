Betül Mardin, Image PR'ı kapattı

Betül Mardin’in sahibi olduğu halka ilişkiler şirketi Image PR kapanma kararı aldı. 1987 yılından bu yana faaliyet gösteren Image Halkla İlişkiler, İmaj İletişim Grubu’nun bir üyesi olmakla birlikte, şirketin kurucu ortakları arasında Betül Mardin ve Canan Noyan yer alıyor.

1987 yılından bu yana faaliyet gösteren Image Halkla İlişkiler, İmaj İletişim Grubu'nun bir üyesi olmakla birlikte, şirketin kurucu ortakları arasında Betül Mardin ve Canan Noyan yer alıyor.

Canan Noyan, köklü şirketin kapanmasına ilişkin kararla ilgili Marketing Türkiye’ye şu açıklamalarda bulundu:

“Maalesef olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle dar boğaza girmiş bulunan IMAGE Halkla İlişkiler mecburi olarak kapanma kararı almıştır. Sektöre birçok yeni insan kazandıran, ekol olarak kabul edilen ve birçok ilki de gerçekleştirmiş bulunan 31 yıllık şirketimizin böyle bir noktaya gelmiş olması talihsiz gelişme olarak bizleri çok üzmüştür.”

Betül Mardin kimdir?

1927’de doğdu. İstanbul Amerikan Koleji’nden 1946 yılında mezun oldu. Meslek hayatına gazeteci olarak başladı. 1967 yılında Londra’da BBC kursunu tamamladı, bir yıl TRT’de çalıştı. 1968’de Türkiye’de bilinmeyen bir alana yöneldi ve halkla ilişkilerde uzmanlaştı. 1971-1974 yılları arasında Londra’da bu alanda eğitimlere katıldı. Dönüşünde Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin başkanlığını yürüttü. Avrupa Halkla İlişkiler Dernekleri Konfederasyonu CERP ile Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği IPRA’ya üye olup buralarda aktif görev aldı. 1995’te IPRA’ya başkan seçildi. İki yıl sonra “üstat” anlamına gelen “member emeritus” unvanını aldı. 1997 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapmakta olan Betûl Mardin’e 1998 yılında Anadolu Üniversitesi’nce fahri doktora unvanı verildi. Betûl Mardin, aktif iş yaşamına ortaklarıyla birlikte 1987 yılında kurduğu IMAGE ve Strateji Tanıtım şirketlerinin onursal başkanlığı görevini yürüttü.

Ödülleri :

1998 - Türk Kadınlar Birliği Şişli Şubesi tarafından Cumhuriyetin 75. Yılı ödülü.

1996 - 1997 - Kongre Gazetesi[kaynak belirtilmeli], IMAGE adına, "Yılın En Başarılı Tanıtım" Ödülü.

1996 - Kadınca Dergisi "En Başarılı Kadınlar" Ödülü.

1995 – 1999 - İletişim Fakültesi Başarılı İletişimcileri Ödülü.

1994 - IPRA "GOLDEN WORLD AWARDS"

1994 - Milli Prodüktivite Merkezi "Yılın Altı İşadamı" ödülü.

1984 - Sheraton Otelleri Halkla İlişkiler ve Pazarlama Başarı Belgesi.

1983 - Sheraton Otelleri (EAME-1) Halkla İlişkiler Ödülleri.

1982 - American Hotel Birliği Halkla İlişkiler Altın Anahtar 2.liği.

1979 - Halkla İlişkiler Dünya Kongresi Özel Olay Yarışması 3.lüğü.