Better Call Saul, üç kötü karakterin son sezonda döneceğinin sinyalini verdi

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Better Call Saul 6. ve son sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken, dizi Twitter hesabından Breaking Bad ve BCS'nin geçtiği evrenin ikonik kötü karakterlerinden üçünün yeni sezonda da yer alacağının sinyalini verdi.

Better Call Saul'un final sezonu Jimmy McGill'in idealist bir avukattan Breaking Bad dizisinden tanıdığımız yozlaşmış Saul Goodman'a dönüşünün son bölümünü anlatacak.

Dizinin resmi Twitter hesabından geçen hafta yapılan paylaşımda "Üç havalı, korkunç adam" ifadeleriyle paylaşılan fotoğrafta Lalo Salamanca (Tony Dalton), Don Eladio Vuente (Steven Bauer) ve Juan Bolsa (Javier Grajeda) görüldü.

6.sezonun 2022'de izleyicilerle buluşması bekleniyor.