Better Call Saul ekibi resmen duyurdu: Walter White ve Jesse Pinkman, dizinin son sezonunda yer alacak

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6 sezon boyunca ortaya atılan hayran teorileri ve beklentinin ardından Better Call Saul, iddiaları resmen doğruladı. Dizinin final sezonunda Bryan Cranston'ın 3 defa üst üste Emmy ödülü kazandığı Walter White kararkterini; Aaron Paul'un ise Jesse Pinkman'ı tekrar canlandıracağı açıklandı.

Bob Odenkirk'ün canlandırdığı avukat Jimmy McGill'in Breaking Bad dizisinden tanıdığımız yozlaşmış avukat Saul Goodman'a nasıl dönüştüğünü anlatan Better Call Saul dizisinde Cranston ve Paul'un uzun süredir rol alacağı konuşuluyordu; ancak şu ana kadar ikili dizide gözükmemişti.

Better Call Saul'un resmi hesabından pazar günü ikonik ikilinin fotoğrafı, "Geri dönüyorlar" ifadesiyle paylaşıldı.

Variety'nin aktardığına göre Better Call Saul'un yaratıcılarından Peter Gould da Cranston ve Paul'un dizinin son sezonunda rol alacağını cumartesi günü bir panelde doğruladı.

Dizinin ve Breaking Bad evreninin diğer yaratıcısı Vince Gilligan da, "Bu iki dünya daha önce göremediğiniz bir şekilde kesişecek. Dizi Cranston ve Paul gözükmeden bitse üzücü olurdu, öyle değil mi?" ifadelerini kullandı.

Breaking Bad dizisinden önce meydana gelen olayları konu alan Better Call Saul'un final sezonunun ilk yarısının birinci bölümü 18 Nisan'da yayınlanacak. Dizinin son altı bölümü ise temmuz ayından itibaren izleyiciyle buluşacak.