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BBC Türkçe

Bettencourt öldü, zirve el değiştirdi: Dünyanın en zengin kadınları

94 yaşında ölen kozmetik markası L'Oreal'in varisi Liliane Bettencourt, dünyanın en zengin kadınıydı ve serveti yaklaşık 39,5 milyar doları buluyordu. Peki şimdi dünyanın en zengin kadını kim ve bu kategoride onu kimler izliyor?

29 Nisan 2018 20:30

Fransa'nın başkenti Paris'te Perşembe günü hayatını kaybeden kozmetik markası L'Oreal ın varisi Liliane Bettencourt, dünyanın en zengin kadınıydı ve serveti 39,5 milyar doları buluyordu.

Bettencourt'un eczacı babası Eugène Schueller'in 1909'da kurduğu şirket, daha sonra L'Oreal adıyla dünyanın en büyük kozmetik şirketine dönüşmüştü.

Peki şimdi dünyanın en zengin kadını kim ve bu kategoride onu kimler izliyor? Forbes dergisinin 2017 verilerine göre dünyanın en zengin kadınlarını sıraladık.

Alice Walton, dünya çapında şubeleri olan, Amerikan perakende satış mağazaları zinciri Wal-Mart'ın sahibi.

Wal-Mart 1962 yılında babası tarafından kurulmuştu.

Alice Walton ise aynı zamanda bir sanat koleksiyoncusu.

Yüklü bağışlar yapmakla da tanınıyor.

Jacqueline Mars'ın servetinin yaklaşık 27 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

77 yaşındaki Mars, dünyanın en büyük üçüncü şekerleme şirketinin üçte bir hissesine sahip.

Hisselerin geri kalanı da kardeşleri arasında paylaştırılmıştı.

Mars aile şirketinde yaklaşık 20 yıl çalıştı.

Şimdi Washington Ulusal Opera ve ABD Ulusal Arşivi gibi kurumların yönetim kurulunda yer alıyor.

25,2 milyar dolar serveti olan Maria Franca Fissolo, listede en üst sıradaki Avrupalı.

Babasından aldığı ufak fırını büyüterek Avrupa'nın en büyük çikolata üreticilerinden biri haline getiren ve 2015'te hayatını kaybeden Michele Ferrero'nun eşi.

Nutella ve Kinder'leri üreten şirket, oğlu Giovanni tarafından yönetiliyor.

Maria Franca Fissolo, Monaco'da yaşıyor.

55 yaşındaki Alman Susanne Klatten, servetini arabalara ve ilaçlara borçlu.

Kardeşiyle birlikte BMW'nin neredeyse yüzde 50'sine sahip.

Ailesinden de kimya firması Altana AG'nin yarısını miras aldı.

O zamandan beri firmanın tamamını satın almanın yanı sıra rüzgar güllerinden, grafit üretimine kadar pek çok farklı sektörde yatırım yaparak listedeki yerini sağlamlaştırdı.

Serveti 20,4 milyar dolar.

Apple şirketinin kurucularından Steve Jobs'un eşi, dünyanın da en zengin 40'ıncı insanı.

53 yaşındaki Jobs, sosyal yardım faaliyetleri yürüten kurumlar kurdu.

Apple'daki 0.7'lik hissesinin yanı sıra, Disney'de de yüzde 4'lük hissesi bulunuyor.

Serveti 20 milyar dolar.

Avustralyalı madencilik firmasının varisi Gina Rinehart'ın serveti 15 milyar dolar.

Abigail Johnson, Amerikan yatırım şirketinin müdürü ve yönetim kurulu başkanı. Serveti 14.4 milyar dolar.

Iris Fontbana, 13,7 milyar dolarlık servetiyle listenin 8. sırasında geliyor.

Şilili Fontbana, servetini eşinin madencilik şirketine borçlu.

13,6 milyar dolar serveti olan Alman Beate Hesiter, babasının kurduğu süpermarket zinciri Aldi'nin varisi.

12,6 milyar dolarlık serveti olan Charlene de Carvalho-Heineken, dünyanın en büyük ikinci bira üreticisi olan Heineken firmasının yüzde 25'ine sahip.

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