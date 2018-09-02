Betonada | Yassıada projesi 5 ay sonra tamamlanacak, maliyet 500 milyon lirayı bulacak

Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak yeniden düzenlenen Yassıada projesi Şubat 2019’da tamamlanacak. Projenin maliyeti şu ana kadar ortaya çıkan tabloya göre 500 milyon lirayı bulacak. Adadaki otel 125 odalı olacak, 30 civarında betonarme bungalov, 600 kişilik konferans salonu, cami, müze ve sergileme alanları da bulunuyor.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Yassıada'yı Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar ile gezdi. Parmaksız ve Hisarcıklıoğlu adanın beton görüntüsü için, "Şu anda inşaat nedeniyle beton yoğun bir görüntü var. Proje tamamlandığında en az 100 adet yetişmiş ağaç dikeceğiz" dediler.

Munyar'ın "Demokrasi ve Özgürlük Adası için geri sayım başladı... İşte yeni Yassıada" başlığıyla Hürriyet'te yayımlanan tanıtım yazısı şöyle:

- Yassıada’ya gidelim. GTİ’nin “yap-işlet-devret” modeliyle üstlendiği “Demokrasi ve Özgürlük Adası” projesini görelim.



Sonunda 31 Ağustos 2018 Cuma günü için sözleştik. Fotoğraf ustası Sebati Karakurt’la birlikte Ataköy Marina’da Parmaksız’la buluştuk. Projenin müteahhidi Mesa’nın GTİ için kiraladığı tekneyle yola çıktık. Parmaksız, söze 3-4 yıl önce Yassıada ve Sivriada’yı Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 29 yıl süreyle devraldıkları günlerden girdi:

- Yassıada’ya ilk gittiğimizde bize terkedilmiş köpekler saldırdı. 50 kadar terkedilmiş köpek vardı.



“Demokrasi ve Özgürlük Adası”nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedefleri arasında açıkladığı projelerden olduğunu belirtti:



- Sayın Cumhurbaşkanımız projenin Şubat 2019’da tamamlanmasını istedi. O tarihte bitmesi için çalışıyoruz.



AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’ın hazırladığı projenin yapımını üstlenen Mesa’nın nasıl seçildiğini sordum, anlattı:



- Önce 50 civarında inşaat şirketi listeledik. Ön elemeyle sayıyı 10’a indirdik. Ardından ihale yaptık.



Projenin maliyetini merak ettim, paylaştı:



- 500 milyon lirayı bulacak gibi görünüyor.



Adadaki otelin 125 odalı olacağını vurguladı:



- 30 civarında betonarme bungalov, 600 kişilik konferans salonu, avlu dahil 1200 kişinin ibadet edebileceği cami, müze, sergileme alanları, bağımsız ve dışarıdan gelenlerin hizmet alacağı kafeterya-restoranlar olacak. İşletmesini TOBB GTİ yapacak.

Derken Dolmabahçe’ye ulaştık. Oradan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli ve ilgili bankalarla “KOBİ’lere yeni nefes kredisi” toplantısına katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu aldık. Hisarcıklıoğlu’na TOBB Başkan Yardımcıları Ali Kopuz, Tamer Kıran ve Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Karamehmetoğlu eşlik etti.



Yassıada’ya yaklaşırken Hisarcıklıoğlu ve Parmaksız şu noktanın altını çizdi:



- Şu anda inşaat nedeniyle beton yoğun bir görüntü var. Proje tamamlandığında en az 100 adet yetişmiş ağaç dikeceğiz.

Parmaksız, adadaki ağaç varlığı konusunda şu detaya işaret etti:



- Aslında adada ağaçtan çok maki vardı. Dikilecek ağaç ve fidanlarla beton yoğun görüntü önemli ölçüde giderilecek.



Sonra Sivriada’yı gösterdi:



- Proje kapsamında Sivriada’ya da kongre merkezi yapılacak. Ancak, orası için aleyhte açılmış 4 dava devam ediyor.



Yassıada’ya yanaştığımızda bizi Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu ve ekibi karşıladı.



Hisarcıklıoğlu, Yassıada’ya en son geçen yıl eylül ayında geldiğini anımsadı:



- İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) rahmetli Başkanı İbrahim Çağlar’la birlikte gelmiştik...