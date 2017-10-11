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Beton pompası işçilerin üstüne devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Celal KÖKCÜOĞLU/SARUHANLI (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Saruhanlı İlçesi'nde yan yatan beton pompasının boru ve vinç bölümünün altında kalan inşaat işçilerinden biri öldü, ikisi yaralandı

11 Ekim 2017 22:32

Celal KÖKCÜOĞLU/SARUHANLI (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Saruhanlı İlçesi\'nde yan yatan beton pompasının boru ve vinç bölümünün altında kalan inşaat işçilerinden biri öldü, ikisi yaralandı.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Cengiztopel Mahallesi Atatürk Caddesi\'nde meydana geldi. Bir inşaatta beton dökümü sırasında beton pompası yan yattı. Pompanın \'bom\' denilen borusunun altında kalan inşaat işçilerinden Erdal Yılmaz, Hanifi Kabak ve Erdal Köse yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Saruhanlı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Erdal Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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