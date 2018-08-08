T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beton parke makinesine sıkışan işçi öldü

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, çalıştığı fabrikada beton parke üretim makinesine sıkışan Mehmet Özel (58), yaşamını yitirdi

08 Ağustos 2018 20:48

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da, çalıştığı fabrikada beton parke üretim makinesine sıkışan Mehmet Özel (58), yaşamını yitirdi.
Olay öğle saatlerinde, Muratbey köyündeki fabrikada meydana geldi. Fabrikada çalışan Mehmet Özel, beton parke makinesine düşerek sıkıştı. İşçilerin haber vermesi üzerine 112 Acil ekibi fabrikaya geldi. Sağlık ekibi Özel\'in öldüğünü belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Mehmet Özel\'in cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayhan ACARBARTIN DHA BARTINMehmetOlayMuratbeyFabrikadaAcilSağlıkBartın Devlet HastanesiOlayla
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24