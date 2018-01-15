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Yaşam

Beton mikserinin çarptığı kadın öldü

Sürücü gözaltına alındı

15 Ocak 2018 19:27

Etiler'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Beton mikseri sürücüsü gözaltına alınırken, kaza nedeniyle cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Etiler Nisbetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Beton mikseri sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Ayşe Özgen Şerefliye çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şereflinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de beton mikseri sürücüsünü gözaltına alıp polis merkezine götürdü. 

Kaza nedeniyle Nisbetiye Caddesi'nde bir süre 2 şerit araç trafiğine kapandı. Ulaşımın tek şeritten sağlanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

 

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