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Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi

  Özgür EREN /  İSTANBUL, (DHA) *Sarıyer'de seyir halindeki  beton mikseri yine seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi

10 Aralık 2017 15:56

 

Özgür EREN /  İSTANBUL, (DHA) *Sarıyer\'de seyir halindeki  beton mikseri yine seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken trafik tek şeritten sağlandı.

Kaza, Bahçeköy Zekeriyaköy orman yolunda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. 06 EZ 6505 Plakalı beton mikseri sürücüsü Abdullah Yüksel  Zekeriyaköy\'den Bahçeköy istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yine aynı istikamette beton mikserinin önünde seyreden 34 AGG 646 plakalı Hakan Gündüz yönetimindeki otomobilin üzerine devrildi. Mikserin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu iki araçta yoldan çıktı. Kazada otomobilin yarısı mikserin altında kaldı. Otomobil içerisinde Hakan Gündüz, eşi Şefika ve çocukları Kaan  kazadan yara almadan kurtuldu. Kazada beton mikseri sürücüsü de yara almadan kurtuldu.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle Bahçeköy Zekeriyaköy orman yolu tek şeritten sağlandı. Beton Mikseri sürücüsü Abdullah Yüksel \"Çok şükür ölen ya da yaralanan yok. Araba kendi hakimiyetini kaybetti. Ne kadar direksiyonu çevirsem de kaza oldu\" dedi.  Zafer Cabacı da \"Mikser yağmurdan dolayı kaymış ve bu aracın üzerine devrilmiş. Arkadaşım , eşi ve çocuğu kemerleri takılı olduğu için kurtulmuşlar\" diye konuştu.  

(FOTOĞRAF)

 

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