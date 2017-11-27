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Beton mikseri köprüye takıldı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesindeki demiryolu köprüsüne beton mikseri sıkıştı

27 Kasım 2017 21:04

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesindeki demiryolu köprüsüne beton mikseri sıkıştı. Beton mikseri, lastiklerindeki hava indirilerek, hareketsiz kaldığı yerden kurtarılabildi.
Mikserin takılı kalmasıyla akan trafik yaklaşık 1 saat kısmen aksadı. Yağan yağmur nedeniyle de sürücüler zor anlar yaşadı. Mikser sürücüsü dalgınlıkla köprüye girdiğini söyledi. Bugün saat 14.30 sıralarında, Hüseyin Küçükkaya\'nın kullandığı 42 CMR 28 plakalı beton mikseri, Orta Mahalle, Doğu Gazi Bulvarı Kavşağı\'ndaki üzerinde 3.40 metre yüksekliğinde olduğu belirtilen uyarı levhası bulunan demiryolu köprüsü Çatal Köprü\'den geçmek istedi. Ancak, tankerin mikser kısmı köprüye sıkıştı. Beton mikseri sıkıştığı köprüde hareketsiz kaldı. Bir anlık dalgınlık sonucu köprüye girdiğini belirten Küçükkaya, kendi çabaları ile kurtulmaya çalışmasına rağmen başarılı olamadı. Küçükkaya, bunun üzerine polisten yardım istedi. Polis ekiplerinin de gelmesinin ardından, lastik havaları indirilen beton mikseri hareketsiz kaldığı yerden 1 saatlik çaba sonucu kurtarıldı. Sadece bir aracın geçiş yapabileceği köprüde, sıkışan beton mikseri nedeniyle aksayan trafik normale döndü.

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