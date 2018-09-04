Beton mikseri dereye düştü; sürücü yaralandı

Murat KÜÇÜK/KIBRISCIK(BOLU),(DHA)- BOLU’nun Kıbrıscık ilçesinde dereye devrilen beton mikserinin altında kalan sürücü itfaiye ve UMKE ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Kıbrıscık-Seben yolunun Şadıman Deresi mevkiinde meydana geldi. Kıbrıscık ilçesine bağlı Taşlık köyüne giden Orhan Bulduklu yönetimindeki 06 VUY 89 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Devrilen beton mikserinin altında kalarak yaralanan sürücü, jandarma ve 112 Acil ekiplerinden yardım istedi. Sürücü sıkıştığı yerden çıkarılamayınca Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve UMKE ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Orhan Bulduklu, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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