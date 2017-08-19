Beton mikseri dehşetinde can veren gencin yakınları isyan etti

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA) Kadıköy\'de köprü üstünden bariyerleri aşarak alt yola uçan beton mikserinin altında kalan aracın içinde hayatını kaybeden mobilya montajı ustası Ergani Özcan\'ın (29) cenazesini Adli Tıp Kurumu\'ndan almayan gelen yakınları büyük acı yaşadı. Özcan\'ın akrabası Gültekin Aksu, şehir içi trafiğinde kamyon ve TIR\'lara önlem alınması gerektiğini belirterek, \" Yeter artık. Devletimiz buna bir çare bulsun. Adamlar \'jet\' gibi gidiyor. Bu nedir, neye yetişiyorsunuz? Allah\'tan korkun biraz\" dedi.



Beton mikseri kazasında hayatını kaybeden Ergani Özcan\'ın cenazesi Yenibosna\'daki Adli Tıp Kurumu\'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi ve akrabaları tarafından alındı. Mobilya montajı ustası olan Özcan\'ın kaza anında araçta bulunan arkadaşlarıyla montajdan döndüğü öğrenildi. Özcan\'ın ailesi ve akrabaları ise acılı haberin üzüntüsünü yaşıyor. Adli Tıp önünde basın mensuplarına konuşan Özcan\'ın akrabaları, şehir içi trafiğinde kamyon ve TIR\'lara önlem alınması gerektiğini belirten Özcan\'ın akrabaları devletin bu duruma bir çare bulmasını istedi.





\"DEVLET BİR ÇARE BULSUN\"



Gencin akrabalarından Gültekin Aksu, acılarının büyük olduğunu belirterek, \"Ergani yeğenim oluyor. Dün miksek faciasında hayatını kaybetti. Bir evlat çok zor yetişiyor ancak maalesef kamyon terörüne hergün can veriyoruz. Bizim canımız yandı ama başkalarının canı yanmasın. Yeter artık. Devletimiz buna bir çare bulsun. Adamlar \'jet\' gibi gidiyor. Bu nedir, neye yetişiyorsunuz? Allah\'tan korkun biraz\" diye konuştu. Ergani Özcan\'ın kuzeni Nazım Aksu da, \"Trafikte bu kamyonlardan TIR\'lardan canımız yandı. Gencecik insanlarımızı toprağa verdik. Tek isteğim, trafik polislerinin hızlı giden kamyonlara TIR\'lara, otobüslere önem vermesi. Umarım bu kaza son olur. Bizim canımız yandı, inşallah bundan sonra kimsenin canının yanmaması en büyük dileğimizdir\" derken, Ali Duran adlı akrabası da \"Görüntüleri izledik Beton mikserinin hızlı olduğu ve köprüden aşağı uçtuğunu gördük. Bu kazaların yaşanmaması için devletimize büyük iş düşüyor\" ifadelerini kullandı.





CENAZE ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINDI



4 yıllık evli olduğu öğrenilen Ergani Özcan\'ın cenazesi yakınları ve ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu\'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne ait cenaze nakil aracı ile alındı. Özcan\'ın cenazesi Florya Şenlikköy Camii\'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Esenyurt\'ta toprağa verilecek.

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