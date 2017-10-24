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Beton karma makinesinin içerisinde ayakları koptu

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde 24 yaşındaki A

24 Ekim 2017 22:24

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Pamukova İlçesi\'nde 24 yaşındaki A.N.T., temizlemek için girdiği beton santralindeki beton karma makinesinin çalıştırılması sonucu iki ayağı koptu.
Pamukova\'da beton firmasında çalışan A.N.T, öğle saatlerinde beton karma makinesini temizlemek için içerisine girdi. A.N.T\'nin makinenin içerisine girdiğinden haberdar olmayan çalışanlar, makineyi çalıştırdı. A.N.T. makinenin içindeki karma bıçaklarının arasına sıkıştı. Makineden gelen sesler üzerine durduran çalışanlar, A.N.T.\'nin makinenin içinde olduğunu ve iki bacağının koptuğunu fark etti. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi ve iş yerinde çalışanlar genci makinenin içerisinden çıkardı. İki ayağı kopan A.N.T. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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