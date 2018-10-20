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Beton direğe çarpan motosikletin kasksız sürücüsü öldü

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, hakimiyetini kaybettiği motosikletle yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarpan ve kask takmayan sürücüsü Hasan Çetinkaya (54) hayatını kaybetti

20 Ekim 2018 20:10

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın İncirliova ilçesinde, hakimiyetini kaybettiği motosikletle yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarpan ve kask takmayan sürücüsü Hasan Çetinkaya (54) hayatını kaybetti. 
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Aydın- İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. Kahvehane işletmecisi, evli ve 2 çocuk babası Hasan Çetinkaya, yönetimindeki 09 UJ 379 plakalı motosikletle, Sınırteke Mahallesi\'nden ilçe merkezine gitmek üzere yola çıktı. Virajda hakimiyeti yitiren sürücü Çetinkaya, yol kenarındaki beton direğe çarptı. Çetinkaya, yine yol kenarındaki bahçenin tel örgüleri ile aydınlatma direği arasına düşüp, kanlar içinde kaldı. Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çetinkaya\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.Hasan Çetinkaya\'nın Sınırteke Mahalle Muhtarı Davut Çetinkaya\'nın ağabeyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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