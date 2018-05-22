Beto'dan Göztepe'ye Tiba önerisi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'de sezonu 49 puanla 6\'ncı sırada tamamlayan Göztepe, kalecisi Beto\'nun tavsiyesi üzerine Portekizli orta saha Pedro Tiba\'yı gündemine aldı. Portekiz Premier Lig ekibi Chaves\'te forma giyen 29 yaşındaki futbolcu için nabız yoklayan sarı-kırmızılılar, kulübüyle sözleşmesi süren Tiba için görüşmelere başladı. Forvette de görev yapan Tiba\'nın çok yönlü olması nedeniyle teknik direktör Tamer Tuna\'nın da transfere sıcak baktığı bildirildi. Daha önce Portekiz Milli Takımı\'na davet edilen Pedro Tiba\'nın yakın arkadaşı Beto\'yla aynı takımda olmayı da çok istediği vurgulandı.

Ülkesinin CA Valdevez takımında futbola başlayan deneyimli oyuncu, Yunanistan\'da Kastoria ve İspanya\'da Real Valladolid takımlarında forma giydi. Portekiz\'in köklü kulüplerinden Braga\'da da top koşturan Tiba, 218 maçta 34 gol attı. Tiba\'nın yanı sıra Gençlerbirliği\'nde sağ bek Ahmet Oğuz, Osmanlıspor\'dan kanat Umar Aminu ve Beşiktaş\'tan Atiba Hutchinson\'la görüşmelerini sürdüren Göztepe\'de 1 hafta içinde takımda kalacak ve gidecek oyuncuların da netleşeceği ifade edildi. Göztepe\'de takımdan ayrılan ilk isim ise eski takımı Shanghai Shenhua prensipte anlaşan Demba Ba oldu.

TARİHTE İLK KEZ

Süper Lig\'in İzmir temsilcisi Göztepe, gerekli kriterleri yerine getirip 2018-19 sezonu için tarihinde ilk defa UEFA Lisansı almaya hak kazandı. UEFA lisansına başvuran 20 kulüp arasında yer alan sarı-kırmızılılar, TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından belirlenen UEFA Lisansı almaya hak kazanan 12 kulüpten biri oldu.