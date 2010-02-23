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'Beter ol, çocuklu sahtekâr!'

Demet Akalın’ın, nikah şahitliğini yapmadığı için Sibel Can’a twitter’dan çocuklu sahtekâr!” dediği iddia edildi.

23 Şubat 2010 02:00

T24 - Demet Akalın’ın, nikah şahitliğini yapmadığı için Sibel Can’a twitter’da “Yalan-sahte iyi olmuş kasan boşalmış beter ol! Çocuklu sahtekâr!” dediği iddia edildi.

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Bİr süre önce Önder Bekensir ile evlenen Demet Akalın, Sibel Can’dan nikah şahidi olmasını istemişti. Ancak Can, olumsuz yanıt verip çocuklarıyla Londra tatiline gitmeyi tercih etmişti. Bunun üzerine Akalın, ünlü şarkıcıya, “Bazı ünlülere düğünüme gelmeleri için 20 gün önceden davetiye gönderdim. Beni şaşırtan bir isim oldu. O kişi bana dansözlük yaptı” diye gönderme yapmıştı. Akalın’ın hırsını alamadığı ve Twitter’daki sayfasında Can’ı kastederek “Yaa insan hem geçmişinde hem özünde dansöz olur mu yaaa!! Yalan-sahte iyi olmuş o kasan boşalmış beter ol! Çocuklu sahtekar!” diye ağır sözler yazdığı iddia edildi.

Deniz Seki’nin türbe ziyaretini de eleştiren Akalın, twitter’da yazdıkları hakkında çıkan haberlerle ilgili bir yalanlama yapmadı. Eşi Önder Bekensir ise yaptığı açıklamada “Demet’in Sibel Can’ı kastettiğini sanmıyorum. Bizim düğünümüze gelmeyen başka ünlüler de oldu” dedi.








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