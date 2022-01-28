BETAM, Türkiye ekonomisi için 2021'de yüzde 10'un üstünde büyüme bekliyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Betam, Prof. Dr. Ozan Bakış ve Araştırma Görevlisi Uğurcan Acar tarafından hazırlanan “Yıllık Büyüme Yüzde 10’a Doğru” başlıklı 'Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Ocak 2022" çalışmasını yayımladı. Buna göre BETAM, son çeyrekte GSYH'de beklenen 5,8'lik büyümenin gerçekleşmesi durumunda yıllık büyümenin de yüzde 10'u aşacağı tahminini yaptı.

Raporda, "Kesinleşen Ekim ve kısmen açıklanan Kasım ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2021 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 5,8 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2021 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1,7 büyüyeceğini öngörüyoruz" denildi.

"Büyümenin iki kaynağı var"

BETAM büyümenin kaynağına ilişkin olarak ise yıllık bazda hizmetlere olan talepte meydana gelen artış ve net dış ticarete işaret etti.

IMF'nin Türkiye'nin 2021 yılı büyümesine ilişkin olarak yaptığı tahmini yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükselttiği hatırlatılan çalışmada "Dördüncü çeyrek büyümesi tahminimize yakın çıkarsa 2021 yılı büyümesi yüzde 10’un üzerinde olacaktır. Bununla birlikte yatırım malları ithalatı başta olmak üzere yatırım öncü göstergelerinin yıllık bazda azalmasının ya da yerinde seyretmesinin gelecek dönem büyümesini baskılayacağını da unutmamak gerekir." ifadeleri yer aldı.