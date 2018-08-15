Betam: Tarım dışı işsizlikte kuvvetli artış devam ediyor   

İstanbul, 15 Ağustos (DHA) – Betam’ın İşgücü Piyasası Görünümü Notunda tarım düşü işsizlikte görülen artışın devam ettiğine işaret edildi.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam), Betam Direktörü Seyfettin Gürsel ve Araştırma Görevlisi Uğurcan Acar tarafından hazırlanan Tarım Dışı İşsizlikte Kuvvetli Artış Devam Ediyor” başlıklı İşgücü Piyasası Görünümü Notunu açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Nisan 2018 döneminde gerçekleşen 0.3 yüzde puanlık artışın ardından Mayıs 2018 döneminde de 0.3 yüzde puan artarak yüzde 12.5’ye yükseldiğine işaret edilen raporda, inşaat sektöründe son üç dönemdir kuvvetli istihdam kayıpları yaşandığına dikkat çekildi.

Raporda, istihdam kayıplarının ağırlıklı olarak inşaat sektöründen kaynaklanmış olması, tarım dışı işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkını kadınların lehine kısıtlı da olsa azalttığı vurgulanırken, Betam tahmin modelinin mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının Haziran döneminde 12.7 olacağını öngördüğü belirtildi.

Böylece iki ayda tarım dışı işsizlik oranı yüzde 11.9’dan 12.5’e yükselmiştir.

Betam notunda:

- Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre Mayıs 2018 döneminde Nisan 2018 dönemiyle kıyaslandığında tarım dışı işgücü 34 bin artarak 26 milyon 729 bine yükselirken, tarım dışı istihdam 50 bin azalarak 23 milyon 388 bin kişi olduğu,

- Tarım dışı işsiz sayısının 84 bin kişi artarak 3 milyon 341 bine yükselmiş, tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 12.5’e çıktığı belirtildi.

Betam tahmin modeli, mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizliğin 0.1 yüzde puan artışla Mayıs 2018 döneminde yüzde 12.3 olacağı tahmin edildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“İnşaatta istihdam kayıpları devam ediyor.

\"Tarım dışı işsiz sayısında yıllık düşüş baz etkisiyle devam ediyor.

“Mayıs 2018 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla mevsim etkilerinden arındırılmamış tarım dışı işgücü 668 bin (yüzde 2.6), tarım dışı istihdam 747 bin (yüzde 3.3) arttı.

“Bu gelişmelerin sonucunda tarım dışı işsiz sayısı da 79 bin azalarak 3 milyon 104 bine gerilemiştir.

“Kadın erkek işsizlik oranı farkı daraldı.

“Mayıs 2018 döneminde kadınların tarım dışı işsizlik oranı Nisan 2018’e kıyasla 0.1 yüzde puan artarak yüzde 17.6, erkeklerin işsizlik oranı ise 0.2 yüzde puan artarak yüzde 10.5 olmuştur.

“Tarım dışı işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı Nisan 2018 döneminde 7.2 yüzde puandan Mayıs 2018 döneminde 7.1 yüzde puana gerilemiştir.

(Grafik)