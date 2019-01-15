Betam: Tarım dışı işsizlik Kasım döneminde 0.2 puan artacak

İstanbul, 15 Ocak (DHA) - Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam), tarım dışı işsizliğin Ekim döneminde \"0.2 puan\" artarak yüzde 13.7 olacağı öngörüsünde bulundu.

Betam Direktörü Seyfettin Gürsel, Direktör Yardımcısı Doç. Dr. Gökçe Uysal Kolaşın ve Araştırma Görevlisi Yazgı Genç tarafından hazırlanan, “İşsizlik artmaya devam ediyor” başlıklı Ocak ayı İşgücü Piyasası Görünümü notunu açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre Ekim 2018 döneminde Eylül 2018 dönemiyle kıyaslandığında tarım dışı işgücü 93 bin artarak 27 milyon 229 bine yükselirken, tarım dışı istihdam da 26 bin artarak 23 milyon 553 bin kişi olarak olduğu ve tarım dışı işsiz sayısının 67 bin kişi artarak 3 milyon 676 bine yükselmiş, tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 13,5’e yükseldiği belirtildi

Notta, Ekim döneminde istihdamın sanayide iki bin, inşaatta 26 bin kişi azalırken, hizmetlerde 53 bin kişi arttığı ve erkeklerin tarım dışı işsizlik oranının 0.4 puan artarken, kadınların tarım dışı işsizlik oranının 0.1 puan düştüğü vurgulandı.

Betam notunda, mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 0.2 puan artarak Kasım döneminde yüzde 13.7 düzeyine çıkacağı öngörüldü.

Betam notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

- Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre Ekim döneminde Eylül dönemiyle kıyaslandığında, istihdam tarımda ve hizmetlerde artarken sanayide ve inşaatta azaldı.

- Bu dönemde hizmetler istihdamı 53 bin artarken, sanayi istihdamı 2 bin, inşaat istihdamı ise 26 bin kişi azaldı.

- Mevsim etkilerinden arındırılmamış tarım dışı işgücü yüzde 3.3 artışla 876 bin kişi, tarım dışı istihdam yüzde 1.8 artışla 414 bin kişi arttı.

- Tarım dışı işsiz sayısı da 462 bin kişi artarak 3 milyon 703 bine yükseldi.

- Erkek istihdamı Ekim 2018 döneminde Eylül 2018 dönemine kıyasla 45 bin gerilerken, aynı dönemde kadınlarda istihdamı arttı. Tarım dışı işsizlik oranındaki toplumsal cinsiyet farkı Eylül dönemindeki yüzde 6.7’den Ekim döneminde yüzde 6.2’ye düştü