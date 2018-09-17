Betam: Tarım dışı işsizlik artmaya devam ediyor

İstanbul, 17 Eylül (DHA) - Betam’ın İşgücü Piyasası Görünümü Notunda tarım düşü işsizlikte görülen artışın devam ettiğine işaret edildi.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam), Betam Direktörü Seyfettin Gürsel, Direktör Yardımcısı Doç. Dr. Gökçe Uysal Kolaşın ve Araştırma Görevlisi Yazgı Genç tarafından hazırlanan, “Tarım dışı işsizlik artmaya devam ediyor” başlıklı İşgücü Piyasası Görünümü Notunu açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Mayıs 2018 döneminden Haziran 2018 dönemine 0.2 yüzde puan artarak yüzde 12.8’e yükseldiğine işaret edilen raporda, Mart 2018’den beri devam eden istihdam kayıplarının Haziran 2018 döneminde durduğu ve tarım dışı istihdamın 105 bin kişi arttığına işaret edildi.

Raporda, inşaat sektöründe istihdamın azalmaya devam ettiği sanayi ve hizmetler sektöründe istihdam artışları gerçekleştiği belirtilirken, tarım dışı işgücü artışının 182 bine ulaştığı ve tarım dışı işsizliğin artmaya devam ettiği belirtildi.

Betam tahmin modeli mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının artmaya devam ederek Temmuz 2018 döneminde yüzde 12.9 olacağını öngörüldüğünü duyurdu.

Haziran döneminde erkeklerin tarım dışı işsizlik oranının yüzde 0.1 puan gerileyerek yüzde 10.4’e düştüğü ve bunun yanında kadınların tarım dışı işsizlik oranı yüzde 0.3 artışla yüzde 18’e yükseldiği vurgulandı.

Betam notunda şu veriler yer aldı:

- Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre Haziran 2018 döneminde Mayıs 2018 dönemiyle kıyaslandığında tarım dışı işgücü 182 bin artarak 26 milyon 937 bine yükselirken, tarım dışı istihdam 105 bin artarak 23 milyon 489 bin kişi olduğu belirtildi.

- Tarım dışı işsiz sayısı 77 bin kişi artarak 3 milyon 448 bine yükselirken, tarım dışı işsizlik ise yüzde 12.8’e çıktı.

- 2018 yılı Ocak döneminde yüzde 11.8 olan tarım dışı işsizlik bu süre zarfında istikrarlı bir şekilde artarak altı ay gibi bir sürede 1.0 yüzde puan artarak yüzde 12.8’e yükseldi.

- Tarım dışı işsizlik oranı tahmin edildiği gibi 0,2 puan artarak Haziran 2018 döneminde yüzde 12.8’e yükseldi.

- Betam tahmin modeli Temmuz 2018 döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 12.9 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

- Mevsimsellikten arındırılmış sektörel istihdam verilerine göre Haziran 2018 döneminde sanayi istihdamı 68 bin, hizmetler istihdamı 43 bin artarken, tarım istihdamı 30 bin, inşaat istihdamı ise altı bin kişi azaldı.

- İnşaat sektöründe Şubat döneminden bu yana istihdam 164 bine ulaştı. İnşaat sektörü Ocak dönemine kıyasla beş ayda istihdamının yüzde 7.5’ini kaybetti.

- Haziran 2018 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla mevsim etkilerinden arındırılmamış tarım dışı işgücü 817 bin (yüzde 3.1), tarım dışı istihdam 744 bin (yüzde 3.2) arttı.

- Tarım dışı işsiz sayısı da 73 bin kişi artarak 3 milyon 261 bine yükseldi. İşsizlik oranı da yüzde 12.1’e yükselerek Haziran 2017 döneminin işsizlik oranına (yüzde 12.2) yaklaştı.

- Haziran döneminde kadınların tarım dışı işsizlik oranı Mayıs 2018’e kıyasla 0.3 yüzde puan artarak yüzde 18 , erkeklerin işsizlik oranı ise 0.1 yüzde puan azalarak yüzde 10.4 oldu.

- Erkeklerde azalan, kadınlarda ise artan tarım dışı işsizlik oranına paralel olarak tarım dışı işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı Mayıs 2018 döneminde 7.2 yüzde puandan Mayıs 2018 döneminde 7.6 yüzde puana yükseldi. (Grafik)